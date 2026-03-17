Ippica, al centro “Valle dei Mulini” di Catanzaro la prima tappa del circuito classico Masaf

l’evento tra sport e arte

CATANZARO Il grande sport equestre riparte dal cuore della Calabria con un appuntamento di rilievo nazionale che promette di coniugare agonismo, valorizzazione del territorio e intrattenimento d’autore. Da venerdì 20 a domenica 22 marzo 2026, il Centro Ippico Valle dei Mulini – Scuderia Cricelli ospiterà la tappa inaugurale del prestigioso Circuito Classico MASAF Sud, trasformandosi nel palcoscenico d’elezione per i migliori binomi del salto ostacoli provenienti da tutto il Centro e Sud Italia.

Le competizioni si svolgeranno quotidianamente dalle ore 8:00 alle 18:00, offrendo al pubblico uno spettacolo tecnico di altissimo livello focalizzato sulla crescita dei giovani cavalli italiani, sotto l’egida del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

L’evento, situato a brevissima distanza dal centro abitato di Catanzaro, rappresenta un’occasione unica per le famiglie, i curiosi e gli appassionati del settore di avvicinarsi alla nobiltà del mondo ippico in un contesto naturalistico d’eccezione, con ingresso completamente libero per l’intera durata della manifestazione.

Il programma non si esaurisce tuttavia tra i percorsi di gara, poiché la giornata di sabato 21 marzo segnerà l’atteso ritorno di “Horsin’ Around”, l’evento serale che trasforma il post-gara in un’esperienza sensoriale completa. A partire dalle ore 19:00 e fino a tarda notte, il centro ippico diverrà un salotto a cielo aperto dove l’arte e la musica dialogheranno con la natura. Gli ospiti potranno godere di un apericena immerso nel verde, accompagnato dalle selezioni musicali dei DJ Cesare Aiello e Giuseppe Mancuso, mentre il corner radiofonico curato da “Dalla A allo Zemeckis” racconterà l’atmosfera vibrante della serata.

Il connubio tra sport e cultura sarà ulteriormente impreziosito dalle installazioni artistiche di Giurot (Giuseppe Rotella), presentate da mulinilab, Associazione che nasce in collaborazione con il Centro Ippico e integra il mondo dell’arte ad aree differenti. Con direzione artistica di Marco Calabrese e Giulia Cricelli, anche questa volta, regaleranno una dimensione estetica originale agli spazi della Scuderia Cricelli.

Tra competizioni mozzafiato e momenti di convivialità ricercata, la tre giorni si preannuncia come un appuntamento imperdibile per vivere appieno l’eleganza degli sport equestri e il fascino della vita all’aria aperta.