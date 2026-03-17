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Maltempo in Calabria, allerta da arancione a gialla: ma il rischio non cala

La Protezione civile regionale, sulla base delle previsioni Arpacal, mantiene alta l’attenzione: possibili nubifragi, esondazioni e dissesti

Pubblicato il: 17/03/2026 – 13:46
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Maltempo in Calabria, allerta da arancione a gialla: ma il rischio non cala

CATANZARO E’ stata ridotta da arancione a gialla l’allerta meteo sulla Calabria. La Protezione civile della Regione, sulla base delle previsioni Arpacal, ha indicato in gialla su tutta la regione anche l’allerta per la giornata di domani. Nell’avviso si afferma che sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti, oltre a fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni. Dopo le piogge di questi giorni, infatti, resta comunque alta l’attenzione sui corsi d’acqua e persiste il rischio di frane e smottamenti dovuti ai terreni inzuppati dalle piogge intense che hanno portato al suolo una quantità d’acqua che normalmente si registra in alcuni mesi.

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