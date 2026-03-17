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Doppia operazione

Maxi sequestro di droga a Cirò Marina, sanzioni a diverse attività commerciali

Colpo al narcotraffico nel Crotonese: scoperto un deposito con 18 kg di marijuana grazie all’unità cinofila. Controlli amministrativi nei locali, con diverse violazioni contestate

Pubblicato il: 17/03/2026 – 7:27
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Maxi sequestro di droga a Cirò Marina, sanzioni a diverse attività commerciali

CIRÒ MARINA I Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato i centri di Cirò Marina e la frazione Torre di Melissa, conseguendo rilevanti risultati operativi sia nel contrasto al narcotraffico che nella vigilanza amministrativa.
L’operazione di maggior rilievo è stata portata a termine dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, i quali, grazie al supporto fondamentale del cane “Manco” del Nucleo Carabinieri Cinofili di Vibo Valentia, hanno individuato un ingente deposito di stupefacenti all’interno di un’abitazione disabitata e di libero accesso. Il formidabile fiuto dell’unità cinofila ha permesso di scovare, abilmente occultati, ben 18 kg di marijuana e diverso materiale plastico destinato al confezionamento delle dosi, tutto sottoposto a sequestro a carico di ignoti e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Crotone.

Parallelamente all’attività antidroga, l’impegno dell’Arma si è esteso alla tutela della legalità nel settore commerciale: i militari della Stazione di Cirò Marina, operando in stretta sinergia con il personale della SIAE – Mandataria di Crotone, hanno proceduto all’ispezione di diverse attività tra cui boutique, lounge bar e strutture alberghiere. I controlli si sono concentrati sulla regolarità dei permessi per la diffusione di contenuti protetti e sulle licenze per l’intrattenimento, portando alla contestazione di violazioni amministrative per svariate migliaia di euro. Questo massiccio intervento sottolinea l’importanza del presidio costante e della cooperazione tra i reparti dell’Arma e le autorità amministrative, garantendo una risposta incisiva sia nella repressione dei reati che nel monitoraggio del rispetto delle norme che regolano il commercio e i servizi sul territorio, a beneficio della sicurezza dell’intera collettività.

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