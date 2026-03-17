Una piattaforma europea per garantire le cure cardiovascolari anche in momenti di crisi

innovazione

ROMA Una piattaforma europea gratuita per i sistemi sanitari e gli ospedali per garantire che le cure cardiovascolari salvavita rimangano accessibili anche nei momenti di crisi. Si tratta di Resil-Card, sviluppata nell’ambito di un’iniziativa finanziata dal programma europeo EU4Health con l’obiettivo di supportare le organizzazioni che erogano cure cardiovascolari nel rafforzare la propria preparazione, migliorare il coordinamento dei servizi e proteggere gli esiti di salute dei pazienti nei momenti di crisi. Attraverso un processo strutturato in quattro fasi, che include un questionario e un’analisi guidata, il tool offrirà un quadro strutturato di autovalutazione che consente ai team sanitari di analizzare il livello di preparazione dei servizi cardiovascolari e individuare azioni concrete per garantire la continuità delle cure quando i sistemi sanitari si trovano ad affrontare situazioni di forte pressione o interruzione delle attività.

In campo esperti sanitari

«Nonostante i progressi nella diagnosi e nei trattamenti, le crisi degli ultimi anni, dalle pandemie all’instabilità geopolitica, hanno evidenziato la vulnerabilità dei sistemi sanitari e la difficoltà nel garantire la continuità dell’assistenza in contesti di emergenza -, ha evidenziato Alfredo Marchese, direttore dell’unità di cardiologia interventistica dell’ospedale Santa Maria di Bari e presidente di Gise, in rappresentanza dell’Italia che ha partecipato al progetto -. Promuovendo una maggiore consapevolezza dei punti di forza e delle criticità dei diversi sistemi, lo strumento Resil-Card aiuterà i medici a capire dove sono necessari miglioramenti e a rafforzare il coordinamento e la pianificazione per affrontare le crisi». Lo sviluppo dello strumento si basa su un processo multidisciplinare che ha coinvolto esperti cardiovascolari, professionisti sanitari, specialisti di sanità pubblica, organizzazioni di pazienti e rappresentanti delle politiche sanitarie provenienti da diversi Paesi europei. Il lavoro ha incluso revisioni della letteratura scientifica e analisi dei modelli esistenti di preparedness sanitaria, oltre a consultazioni con numerosi stakeholder e workshop di co-creazione. Resil-Card sarà disponibile online nelle prossime settimane attraverso un accesso dedicato sul sito della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (Gise), riservato ai professionisti sanitari.

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