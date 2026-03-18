Aeroporti, potenziamento e riorganizzazione. Ecco i progetti futuri della Regione

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LAMEZIA TERME «Il sistema aeroportuale della Calabria è al centro di un ampio programma di potenziamento infrastrutturale e di riorganizzazione funzionale, con interventi già finanziati e altri da sviluppare tramite studi di fattibilità». Nell’aggiornamento del Piano dei Trasporti della Regione Calabria adottato nei giorni scorsi dalla Giunta un capitolo specifico è dedicato agli aeroporti, intesi come straordinari volani di sviluppo. Il piano illustra lo stato dell’arte, comprese le criticità che ancora caratterizzano il sistema aeroportuale calabrese, e anche gli interventi per un ulteriore rilancio di questo segmento trasportistico.

Il quadro attuale

«Il sistema aeroportuale calabrese – si legge nel Piano della Giunta – ha registrato negli ultimi anni una crescita significativa del traffico. Nel 2024 i tre scali hanno superato complessivamente 3,6 milioni di passeggeri, con un incremento del +7,5% rispetto all’anno precedente. La tendenza positiva si è ulteriormente rafforzata nel 2025, raggiungendo 4.379.824 passeggeri, pari a un aumento del +21,4% sul 2024. Nel complesso, il sistema aeroportuale della Calabria rappresenta un’infrastruttura fondamentale per l’accessibilità regionale, l’integrazione con le reti europee e lo sviluppo economico e turistico del territorio…».

Le criticità

«Pur registrando una crescita significativa nei volumi di traffico, il sistema aeroportuale calabrese – si specifica però nel Piano – presenta ancora alcune criticità strutturali che ne limitano l’efficienza complessiva. La più rilevante riguarda l’accessibilità ai tre scali, indicata come una delle principali debolezze del settore. Nel caso dell’aeroporto di Lamezia Terme, la criticità più rilevante è l’assenza di un collegamento diretto con la stazione ferroviaria centrale, nonostante la loro prossimità. L’aeroporto di Reggio Calabria soffre invece per collegamenti terrestri poco efficienti, con un trasporto pubblico non adeguatamente sincronizzato con l’operatività dello scalo e un’integrazione insufficiente con l’area metropolitana dello Stretto. Infine, l’aeroporto di Crotone è penalizzato sia dalla posizione periferica rispetto alle principali direttrici regionali, sia dalla scarsa disponibilità di servizi di trasporto pubblico. La sua accessibilità risulta dunque ridotta, condizione aggravata da una dipendenza marcata da rotte stagionali e dalla volatilità dei vettori che operano sullo scalo».

Gli obiettivi

Da qui dunque i progetti futuri declinati nell’aggiornamento del Piano dei trasporti della Giunta: «Il sistema aeroportuale della Calabria è al centro di un ampio programma di potenziamento infrastrutturale e di riorganizzazione funzionale, con interventi già finanziati e altri da sviluppare tramite studi di fattibilità. L’obiettivo è aumentare la capacità degli scali, migliorarne la qualità dei servizi e rafforzarne il ruolo strategico nella connettività regionale, nazionale e internazionale».

Interventi invarianti finanziati

Si parte dagli “interventi invarianti finanziati” (la base certa e immediatamente attivabile del Piano, nel senso di opere già dotate di copertura economica e in corso di realizzazione). «Sono previsti – scrive la Giunta regionale – diversi interventi infrastrutturali rilevanti, finanziati tramite tariffa aeroportuale e fondi regionali. Gli interventi finanziati tramite tariffa aeroportuale sono: Aeroporto di Reggio Calabria, dove è programmata l’espansione e riqualificazione del terminal passeggeri, con un investimento pari a 18 milioni di euro; Aeroporto di Lamezia Terme, dove è prevista la realizzazione dell’avancorpo del terminal, con un investimento pari a 6 milioni di euro. Gli interventi finanziati dalla Regione Calabria riguardano invece gli interventi Cis Volare destinati all’aeroporto di Lamezia Terme (144,1 milioni di euro), l’aeroporto di Reggio Calabria (78,3 milioni di euro); l’aeroporto di Crotone (36 milioni di euro). Sono inoltre previsti 72 milioni di euro complessivi destinati al potenziamento delle rotte: 38 milioni di euro per l’attivazione di nuove rotte; 34 milioni di euro per il consolidamento delle rotte attive. Sempre in capo alla Regione Calabria si riporta l’intervento di efficientamento dell’aviosuperficie di Scalea (per circa 2 milioni di risorse disponibili)».

Interventi da sviluppare con progetti di fattibilità

Nel Piano dei trasporti sono inoltre previsti nuovi interventi strategici da analizzare attraverso approfondimenti tecnico-progettuali.

Hub intermodale di Lamezia Terme:

«È in valutazione la progettazione di un hub intermodale configurato come nodo avanzato di connessione tra diverse modalità di trasporto, integrando: sistema ferroviario, autobus e servizi di Trasporto Pubblico Locale (Tpl), auto privata, servizi di autonoleggio, soluzioni di mobilità condivisa. Questo intervento mira a trasformare lo scalo di Lamezia Terme nel principale nodo di accessibilità regionale, capace di garantire un’intermodalità efficiente e una connessione diretta con i principali poli della mobilità calabrese».

Miglioramento dell’accessibilità ferroviaria dell’aeroporto di Reggio Calabria:

«Si prevede l’introduzione di sistemi di collegamento più efficienti tra l’aerostazione e la fermata ferroviaria esistente, con l’obiettivo di integrare pienamente lo scalo nel sistema dei servizi ferroviari metropolitani e regionali. È inoltre in valutazione una soluzione transitoria per garantire la continuità dei collegamenti con la Sicilia durante la fase di costruzione del Ponte sullo Stretto: l’opportunità di poter valutare una soluzione di traghettamento passeggeri per l’attraversamento dello Stretto nei pressi dell’Aeroporto di Reggio Calabria (affaccio sul mare adiacente alla fermata ferroviaria) fino a Tremestieri (porto più vicino) mediante sistemazione di un accosto per le navi». (a. c.) (Continua)

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