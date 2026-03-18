«Aree interne, serve una strategia per uscire dall’emergenza»

l’intervento

BRUXELLES Il consigliere regionale Enzo Bruno, capogruppo di Tridico Presidente, è intervenuto nell’ambito del Simposio dedicato alla EUTAX, su invito dell’europarlamentare Pasquale Tridico, nella sessione dedicata allo sviluppo delle aree interne, portando il contributo del gruppo consiliare regionale. Nel corso dei lavori, Bruno ha avuto modo di rappresentare alla Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, il difficile momento che sta vivendo la Calabria, duramente colpita negli ultimi giorni da eventi calamitosi, l’ultimo dei quali verificatosi proprio nelle ultime ore, con gravi ripercussioni su cittadini, attività produttive e imprese. “Auspichiamo che il Governo italiano, così come già sollecitato anche attraverso interrogazioni parlamentari, possa attivarsi immediatamente per richiedere i fondi di solidarietà europei, così da sostenere concretamente la Calabria e, in particolare, le imprese del settore turistico, alberghiero e balneare che si preparano ad affrontare la stagione estiva”, ha dichiarato Bruno. Il capogruppo ha poi richiamato l’attenzione sulla condizione delle aree interne, che vivono una fase di profonda difficoltà. “Le Province rappresentavano un punto di riferimento fondamentale per questi territori – ha evidenziato – ma oggi, pur mantenendo alcune funzioni, operano senza risorse adeguate, con un conseguente crollo della qualità della vita”. Tra le criticità segnalate, la carenza di servizi essenziali: trasporti insufficienti, viabilità compromessa, criticità nella sicurezza scolastica. “In queste condizioni i cittadini sono costretti ad andare via, perché i servizi primari o non esistono o non garantiscono standard adeguati”, ha aggiunto. Bruno ha quindi annunciato l’avvio di un confronto per la predisposizione di una proposta di legge finalizzata a ripristinare una corretta catena delle autonomie locali, riorganizzando le competenze tra Regione, Province e Comuni e superando le criticità generate negli ultimi anni. “Le aree interne rischiano un punto di non ritorno: mancano scuole, presidi sanitari, servizi postali e bancari. Serve un intervento strutturale che consenta ai Comuni di affrontare una situazione sempre più critica”, ha sottolineato. Nel suo intervento, Bruno ha inoltre voluto sottolineare il ruolo svolto dall’europarlamentare Pasquale Tridico, promotore dell’iniziativa, definendolo “un valore aggiunto per la Calabria, capace di portare nelle sedi europee le istanze del territorio e di tradurle in azioni concrete”. Un lavoro, ha evidenziato, che si sta dimostrando “fondamentale nel sollecitare strumenti come il fondo di solidarietà europeo e nel tenere alta l’attenzione sulle emergenze che colpiscono la regione”. Il consigliere ha infine evidenziato il lavoro portato avanti in Consiglio regionale, pur tra difficoltà, per costruire un percorso alternativo, anche attraverso iniziative concrete come la richiesta dei fondi di solidarietà europei, che – ha rimarcato – non sono stati ancora attivati né dal Governo nazionale né da quello regionale. “La situazione è complessa e richiede responsabilità. È necessario costruire un’alternativa credibile, perché la Calabria non può più permettersi di essere governata senza una visione strategica. Serve un progetto capace di ricostruire davvero la regione e restituire prospettive ai cittadini”, ha concluso Bruno.

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