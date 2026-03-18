l’incontro

CATANZARO «Sono molto felice di essere qui, in Calabra ricevo sempre tanta gentilezza. Qu c’è qualcosa di antico, siamo nel cuore del Mediterraneo, che è stato il centro del mondo e ha questa caratteristica di raccogliere come un sole i raggi che puntano nel centro di questo sole che è la Calabria.. Quanta meraviglia ha generato questa parte di pianeta da tanti punti d vista». Lo ha detto Jovanotti incontrando gli studenti dell’Università Magna Graecia d Catanzaro. L’incontro avviene in coincidenza con il sopralluogo che Jovanotti ha fatto nell’area che il prossimo 22 agosto ospiterà il “Jova Summer Party”. «Ho scelto la Calabria perché – ha aggiunto Jovanotti – mi hanno invitato e questo fa piacere… Il luogo è comodo ma allo stesso tempo ampio e suggestivo, situato simbolicamente nel cuore della Calabria, tra Ionio e Tirreno. È una scelta nuova, quasi un’avventura, con l’idea di trasformare quest’area in uno spazio capace di ospitare in futuro altri eventi musicali e culturali. Questa area richiama qualcosa di antico, quasi rituale, legato alla tradizione della Magna Grecia, dove eventi simili rappresentavano momenti fondamentali della vita comunitaria. Un concerto, infatti, può trasformare chi lo vive: fa sentire vivi, connessi agli altri e immersi in una dimensione di meraviglia che unisce arte, emozione e, in qualche modo, anche riflessione profonda. E poi per me contribuire allo sviluppo di un territorio attraverso quello che so fare è importante. Un pezzo di Paese come la Calabra ha un potenziale enorme di felicità da dare a chi viene qui».

Il richiamo al video “Alla Salute”

Jovanotti ha ricordato poi la sua precedente esperienza legata alla Calabria, il video “Alla Salute”: «Lo abbiamo girato in Calabria per una serie di coincidenze favorevoli come il supporto della Calabria Film Commission e la collaborazione con il regista calabrese Giacomo Triglia, che conosce bene il territorio. Le riprese si sono svolte in luoghi come Scilla e Gerace, valorizzati dalla luce e dalla fotografia. Al di là del buon risultato finale, l’aspetto più importante è stata l’esperienza vissuta durante le riprese: intensa, autentica e arricchita dall’accoglienza del posto. Mi ricordo l’affetto, quando ci portavano da mangiare, E poi mi ricordo quando dalla ma camera d’albergo mi affacciai e vidi Scilla e pensai “ma questo è il paradiso”. Abbiamo fatto un buon lavoro, la Film Commission ci ha dato una mano e non sempre accade perché a volte lavorano male. Il senso del lavoro, per l’autore, sta nel processo e nelle scelte fatte, più che nel risultato, che non è mai totalmente controllabile». Jovanotti ha poi dialogato un attimo con Francesco Giannini, di Santa Caterina Jonio, che ha rielaborato un suo pezzo in dialetto calabrese: «L’ha fatto bene, c’è qualità e attenzione, sono felce che è qu. E poi i dialetti mi piacciono, sono una grande opportunità musicale hanno una musicalità che spesso non c’è nell’italiano». (c. a.)

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