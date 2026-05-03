Kitesurfer disperso in Salento, ricerche anche al largo della costa della Calabria

l’operazione

Proseguono le ricerche del kitesurfer brindisino Mimmo Piepoli, 39 anni, originario di Erchie (Brindisi), disperso da venerdì pomeriggio al largo di Porto Cesareo (Lecce). Le attività di ricerca sono coordinate dalla Direzione Marittima di Bari. Sono stati impiegati velivoli della Guardia Costiera, dell’Aeronautica Militare, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco nonché il pattugliatore della Guardia Costiera Nave Corsi – CP906 e unità navali della Guardia Costiera e Guardia di Finanza. Oltre a mezzi aerei e navali, che pattuglieranno sia lo specchio d’acqua a ridosso della costa sia – il pattugliatore Corsi partito da Crotone – le acque al largo delle coste calabresi, è previsto per tutta la giornata di oggi anche l’impiego del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Bari.

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