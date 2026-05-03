Corigliano Rossano, si conclude il campionato interregionale di taekwondo: oltre 600 atleti da tutto il Sud – VIDEO

la manifestazione sportiva

CORIGLIANO ROSSANO Si è concluso domenica 3 maggio, al PalaEventi di Corigliano-Rossano, il campionato interregionale di taekwondo organizzato dal Comitato regionale Fita Calabria. Dopo la prima giornata, molto ben riuscita e partecipata, anche la seconda ha registrato grande presenza e qualità, confermando i numeri dell’evento: oltre 600 atleti in gara e più di 60 società sportive provenienti da tutto il Sud Italia. La competizione si è svolta su cinque campi di gara, con incontri continui e ben gestiti sotto il profilo organizzativo. «È una manifestazione ormai consolidata, con numeri importanti e una partecipazione ampia, che offre agli atleti l’opportunità di testarsi e crescere», ha dichiarato il direttore di gara Sante Mirabelli, che ha poi evidenziato le ricadute positive sul territorio, grazie al coinvolgimento di strutture ricettive e attività locali.

La crescita del taekwondo calabrese

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Comitato Fita Calabria, Giancarlo Mascaro, che ha sottolineato: «Il campionato ha confermato sia i numeri sia la qualità degli atleti, con un livello tecnico elevato, soprattutto tra le cinture nere. Il risultato attesta ancora una volta il percorso di crescita del taekwondo calabrese». Il maestro Ciro Giordano, che alle spalle ha oltre 50 anni di taekwondo, ha sottolineato il valore formativo della manifestazione. «Eventi come questo – ha chiarito – permettono a tutti, dalle cinture bianche alle nere, di fare esperienza e crescere, aprendo la strada anche alla partecipazione a competizioni nazionali e internazionali». Secondo il delegato Fita della provincia di Catanzaro, Tonino Guerra, «quella che doveva essere una gara di verifica si è trasformata in una vera gara di affermazione, con la presenza di campioni italiani e un livello tecnico piuttosto alto che ha arricchito tutto il movimento regionale». Presente anche il presidente del Coni Calabria, Tino Scopelliti, che ha ribadito l’importanza dell’evento per il territorio. «Manifestazioni di questo tipo – ha detto – sono fondamentali per la Calabria. L’obiettivo è continuare ad attrarre competizioni sportive, grazie anche al sostegno della Regione Calabria». Walter Malacrino, coordinatore di Sport e Salute Calabria, ha infine spiegato il valore complessivo dell’iniziativa. «Non è soltanto attività agonistica. È soprattutto – ha affermato – un momento di crescita individuale e collettiva in cui sport, inclusione e sostenibilità si incontrano». Il campionato interregionale si conferma così uno degli appuntamenti di riferimento per il taekwondo del Sud Italia.

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