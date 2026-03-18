Luca Abete contro il “benegrazismo”: al via il tour nelle università

#NonCiFermaNessuno

È stata presentata la 12esima edizione di #NonCiFermaNessuno, la campagna sociale motivazionale ideata da Luca Abete. Un percorso fatto di storie e dibattiti che attraverserà l’Italia in otto tappe: da Roma a Reggio Calabria, passando per Campobasso, Chieti, Varese, Salerno, Palermo e una tappa finale tutta da scoprire. Divenuto ormai un punto di riferimento, ogni anno migliaia di studentesse e studenti diffondono i valori dell’iniziativa nell’ambito del Laboratorio dei Linguaggi della Comunicazione Giovanile diretto da Luca Abete.

L’aula come hub creativo

«I ragazzi non assistono: costruiscono– afferma l’inviato di Striscia la notizia -. Per me l’aula è un hub creativo dove gli studenti sperimentano forme di comunicazione non convenzionale: guerrilla creativa, azioni social, contenuti digitali, storytelling dal vivo». Da qui l’azione provocatoria che ha aperto la nuova edizione: intere aree universitarie tappezzate di fiori, nastri, post-it e QR code per attirare la curiosità dei passanti, insieme a esperimenti sociali che hanno acceso la riflessione su temi come l’aiuto reciproco, la solitudine e il valore dell’ascolto.

Sconfiggere il “benegrazismo”

Un’attività di comunicazione che è alla base del claim della 12esima edizione: “Dimmi davvero come stai”. «Non è una formula accomodante: è un impegno preciso – prosegue Abete -. La mission è sconfiggere il ‘benegrazismo’, ovvero quella tentazione di rispondere “bene, grazie” alla domanda “come stai?”. Ai ragazzi dico: smettete di correre a un’andatura imposta, iniziate a esistere alla vostra velocità». Da questa idea di ascolto autentico nascono i talk in aula che da questa edizione daranno vita al podcast “Va tutto bene. Anzi no”.«La verità ha bisogno di responsabilità, di un clima che la protegga, non di una platea che la giudichi – prosegue Abete -. Il segreto del format è proprio questo: non adattare i ragazzi al messaggio, ma adattare il messaggio ai ragazzi».

Coinvolti studenti italiani e internazionali

Sesta edizione per il Premio #NonCiFermaNessuno consegnato in ogni tappa a studenti o studentesse protagonisti di storie di resilienza da divulgare. Agli otto “premiati” si aggiungeranno quelli di tutte le Università italiane nel corso dell’attesissimo “Gala della Resilienza” previsto in autunno. I talk in aula vedranno il coinvolgimento di studenti italiani all’estero e di studenti stranieri in Italia in collaborazione con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, per ampliare il respiro europeo e la gamma di esperienze al centro del confronto. Sono previste azioni che la community ha definito anti–littering, per contrastare l’abbandono intenzionale di rifiuti. Un impegno che si manifesta con l’installazione di raccoglitori Rivending di CONFIDA, COREPLA e UNIONPLAST ed eco-compattatori RecoPet di COREPLA, pensati per agevolare la raccolta e il riciclo di imballaggi in PET all’interno degli Atenei.

Le iniziative durante il tour

In aula i valori dell’inclusività con MediaWorld per promuovere il “Gaming per Tutti”, progetto pensato per favorire l’inclusione nel mondo dei videogiochi attraverso specifiche console e joystick. Spazio anche all’iniziativa “Let’s say Cheese” con il supporto di Polaroid, che potenzierà la socializzazione attraverso la distribuzione di istantanee da scattare prima, durante e dopo i talk. R101 – radio ufficiale del format – amplificherà i valori della campagna sociale anche in FM. “Stai bene davvero?” – prodotta da Ondesonore, interpretata da Francesco e Sofia Altobelli e per la prima volta dall’artista Ai, Composito – sarà infine la colonna sonora ufficiale. «L’obiettivo è sorprendere, aprire dibattiti e agganciare l’attenzione sulle frequenze giuste – conclude Abete -. Quando i messaggi nascono tra pari, non passano soltanto: attecchiscono. Ed è questo il vero motore del nostro format».

#NonCiFermaNessuno Italia Talk 2026: il calendario completo

17 marzo – Roma , Sapienza Università di Roma

, Sapienza Università di Roma 31 marzo – Campobasso , Università degli Studi del Molise

, Università degli Studi del Molise 15 aprile – Chieti , Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara

, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 21 aprile – Varese , Università degli Studi dell’Insubria

, Università degli Studi dell’Insubria 30 aprile – Salerno , Università degli Studi di Salerno

, Università degli Studi di Salerno 5 maggio – Palermo , Università degli Studi di Palermo

, Università degli Studi di Palermo 19 maggio – Reggio Calabria , Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Tappa finale da scoprire

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato