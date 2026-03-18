Reggio, auto si ribalta nel torrente a Cataforio: due persone salvate dai carabinieri – VIDEO

L’intervento

REGGIO CALABRIA Un intervento rapido e decisivo ha evitato conseguenze ben più gravi a Reggio Calabria, in località Cataforio, dove un’auto, nel tentativo di attraversare un torrente, è uscita di strada ribaltandosi e finendo parzialmente sommersa con due persone a bordo. L’allarme, lanciato da alcuni presenti, ha permesso l’immediato intervento dei carabinieri della locale Stazione, arrivati sul posto nel giro di pochi minuti. I militari si sono trovati davanti a una scena particolarmente critica: la vettura capovolta al centro del corso d’acqua e i due occupanti bloccati all’interno, impossibilitati a mettersi in salvo autonomamente. Determinante la prontezza dei carabinieri che, sfruttando un mezzo pesante presente in zona, sono riusciti a raggiungere l’auto in mezzo alle acque. Con mezzi di fortuna, sangue freddo e l’ausilio di una corda, hanno quindi estratto uno alla volta i due passeggeri dall’abitacolo, portandoli in salvo. L’episodio conferma ancora una volta il ruolo fondamentale delle Stazioni dei carabinieri sul territorio, presidio di prossimità e punto di riferimento essenziale per la sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle situazioni di emergenza.