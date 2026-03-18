Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:59
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

L’intervento

Reggio, auto si ribalta nel torrente a Cataforio: due persone salvate dai carabinieri – VIDEO

I militari della Stazione locale hanno raggiunto il veicolo con l’ausilio di un mezzo pesante e, usando una corda, hanno estratto i due occupanti dall’abitacolo

Pubblicato il: 18/03/2026 – 7:17
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Reggio, auto si ribalta nel torrente a Cataforio: due persone salvate dai carabinieri – VIDEO

REGGIO CALABRIA Un intervento rapido e decisivo ha evitato conseguenze ben più gravi a Reggio Calabria, in località Cataforio, dove un’auto, nel tentativo di attraversare un torrente, è uscita di strada ribaltandosi e finendo parzialmente sommersa con due persone a bordo. L’allarme, lanciato da alcuni presenti, ha permesso l’immediato intervento dei carabinieri della locale Stazione, arrivati sul posto nel giro di pochi minuti. I militari si sono trovati davanti a una scena particolarmente critica: la vettura capovolta al centro del corso d’acqua e i due occupanti bloccati all’interno, impossibilitati a mettersi in salvo autonomamente. Determinante la prontezza dei carabinieri che, sfruttando un mezzo pesante presente in zona, sono riusciti a raggiungere l’auto in mezzo alle acque. Con mezzi di fortuna, sangue freddo e l’ausilio di una corda, hanno quindi estratto uno alla volta i due passeggeri dall’abitacolo, portandoli in salvo. L’episodio conferma ancora una volta il ruolo fondamentale delle Stazioni dei carabinieri sul territorio, presidio di prossimità e punto di riferimento essenziale per la sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle situazioni di emergenza.

Argomenti
auto ribaltata
carabinieri
cataforio
due occupanti salvati
In evidenza
incidente a reggio calabria
Reggio Calabria
salvataggio nel torrente
Soccorsi
stazione carabinieri
torrente
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x