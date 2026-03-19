‘Ndrangheta a Cosenza, al via il processo abbreviato d’appello “Reset” – NOMI
Prima udienza e rinvio al mese di maggio quando saranno formalizzati eventuali concordati. Sono 77 gli imputati
COSENZA Al via, questa mattina, in Corte d’appello a Catanzaro la prima udienza del processo di secondo grado nei confronti degli imputati del processo “Reset“, giudicati in primo grado con il rito abbreviato il 19 dicembre 2024 (qui la sentenza). Al termine dell’udienza, i giudici hanno rinviato al mese di maggio per una seconda udienza nella quale formalizzare i concordati.
Le accuse
L’accusa condotta in aula dai pm della Dda di Catanzaro, Vito Valerio e Corrado Cubellotti, nel corso del procedimento celebrato con rito abbreviato ha ricostruito episodi e reati contestati ad alcuni dei presunti membri della Confederazione di ‘ndrangheta cosentina formata da diversi gruppi criminali. Dal clan degli “Italiani” alla famiglia degli Abbruzzese, meglio conosciuta come “Banana”.
Le parti civili
Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia, Regione Calabria, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero della Difesa – Comando Generale dei Carabinieri, Commissario Straordinario del Governo presso il Ministero tratto Antiusura e Racket, Comune di Cosenza, Provincia di Cosenza, Comune di Rende, Monopoli di Stato, Associazione AntiRacket Lucio Ferrami. (f.benincasa@corrierecal.it)
Gli imputati in appello
- Antonio Abbruzzese (classe 1970)
- Antonio Abbruzzese (classe 1984)
- Franco Abbruzzese
- Rocco Abbruzzese
- Claudio Alushi
- Salvatore Ariello
- Luigi Avolio
- Ivan Barone
- Giuseppe Belmonte
- Massimo Bertoldi
- Cosimo Bevilacqua (classe 1965)
- Fiore Bevilacqua alias “Mano Mozza”
- Leonardo Bevilacqua
- Luigina Bevilacqua
- Gianfranco Bruni
- Salvatore Calandrino
- Gianluca Campolongo
- Giuseppe Caputo
- Francesco Carelli
- Alessandro Catanzaro
- Maria Rosaria Ceglie
- Daniele Chiaradia
- Fabiano Ciranno
- Francesco Curcio
- Marco D’Alessandro
- Adolfo D’Ambrosio
- Francesco De Cicco
- Massimiliano D’Elia
- Andrea De Giovanni
- Michele Di Puppo
- Umberto Di Puppo
- Carlo Drago
- Simona Ferrise
- Adolfo Foggetti
- Gino Garofalo
- Salvatore Garofalo
- Alberigo Granata
- Andrea Greco
- Francesco Greco
- Francesco Gualano
- Silvia Guido
- Giuseppe Iirillo
- Luciano Impieri
- Carlo Lamanna
- Gianluca Maestri
- Antonio Manzo
- Antonio Marotta
- Mauro Marsico
- Francesco Mazzei
- Ivan Montualdista
- Alfredo Morelli
- Alessandro Morrone (classe 1988)
- Roberto Olibano junior
- Damiana Pellegrino
- Erminio Pezzi
- Enzo Piattello
- Paolo Pisani
- Franco Presta
- Gennaro Presta
- Roberto Presta
- Maurizio Rango
- Michele Rende
- Gianfranco Ruà
- Antonio Russo
- Stefano Salerno
- Marco Saturnino
- Mario Sollazzo
- Francesco Sorrentino
- Ettore Sottile
- Alberto Superbo
- Marco Tornelli
- Alberto Turboli
- Danilo Turboli
- Francesco Veltri
- Giuseppe Zaffonte
- Roberto Zengaro
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