“valanga rosa”

ROMA L’azzurra Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di superG. È la sua prima coppa iridata in questa disciplina dopo averne vinte quattro di discesa. La campionessa bergamasca si è aggiudicata il trofeo nell’ultima gara alle Finali di coppa del mondo di Lillehammer, in Norvegia. Goggia è al comando della gara lasciando alle spalle l’unica potenziale rivale, la neozelandesese Alice Robinson. È la seconda coppa vinta dall’Italia in questa stagione dopo quella conquistata sabato in discesa dalla trentina Laura Pirovano. (Ansa)

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