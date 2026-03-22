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Sofia Goggia vince la Coppa del mondo di Super G

È la sua prima coppa iridata in questa disciplina dopo averne vinte quattro di discesa

Pubblicato il: 22/03/2026 – 12:00
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Sofia Goggia vince la Coppa del mondo di Super G

ROMA L’azzurra Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di superG. È la sua prima coppa iridata in questa disciplina dopo averne vinte quattro di discesa. La campionessa bergamasca si è aggiudicata il trofeo nell’ultima gara alle Finali di coppa del mondo di Lillehammer, in Norvegia. Goggia è al comando della gara lasciando alle spalle l’unica potenziale rivale, la neozelandesese Alice Robinson. È la seconda coppa vinta dall’Italia in questa stagione dopo quella conquistata sabato in discesa dalla trentina Laura Pirovano. (Ansa)

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