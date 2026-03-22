Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:15
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

L’ITALIA AL VOTO

Referendum, alle 23 affluenza è del 46%. La Calabria si ferma al 35%

Emilia Romagna ancora in testa, Calabria penultima. I seggi riapriranno dalle 7 alle 15

Pubblicato il: 22/03/2026 – 23:15
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Referendum, alle 23 affluenza è del 46%. La Calabria si ferma al 35%

ROMA Alla rilevazione delle ore 23, l’affluenza al referendum sulla riforma della giustizia è del 46,07%. È quanto emerge dal portale Eligendo del Ministero dell’Interno. La regione con la percentuale di affluenza più alta si conferma l’Emilia Romagna (53,70%), quella con la percentuale più bassa è la Sicilia (34,94%) seguita dalla Calabria (35,70%). La provincia calabrese nella quale si è votato di più è quella di Catanzaro con il 37,89%. Seguono Reggio Calabria (36,44%), Cosenza (35,25%), Vibo Valentia (34,65%) e Crotone (31,48%). Cosenza si afferma al primo posto come percentuale di votanti (41,98%) tra i capoluoghi di provincia, seguita da Catanzaro (40,99%), Reggio con il 40,79%, Vibo al 37,96% e Crotone (35,63%). I seggi riapriranno alle 7 e si potrà votare fino alle 15, poi inizierà lo scrutinio.

L’affluenza alle ore 19

Alle ore 19 l’affluenza è stata del 38,90%. In Calabria avevano votato il 29,35% dei votanti con Catanzaro prima provincia (31,28%), seguita da Reggio Calabria con il 29,67%, Cosenza con il 29,21%, Vibo Valentia con il 28,24% e ultima Crotone con il 25,77%.

L’affluenza alle ore 12

In precedenza, l’affluenza delle ore 12 era stata del 14,8%. La Calabria si era fermata al 9,74% con Catanzaro unica provincia ad arrivare in doppia cifra con il 10,85%. Seguono Cosenza (9,74%), Reggio Calabria (9,51%), Crotone (9,01%) e Vibo Valentia (8,74%).

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
affluenza
affluenza referendum
In evidenza
REFERENDUM
Regione Calabria
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x