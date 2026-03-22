Referendum, alle 23 affluenza è del 46%. La Calabria si ferma al 35%

L’ITALIA AL VOTO

ROMA Alla rilevazione delle ore 23, l’affluenza al referendum sulla riforma della giustizia è del 46,07%. È quanto emerge dal portale Eligendo del Ministero dell’Interno. La regione con la percentuale di affluenza più alta si conferma l’Emilia Romagna (53,70%), quella con la percentuale più bassa è la Sicilia (34,94%) seguita dalla Calabria (35,70%). La provincia calabrese nella quale si è votato di più è quella di Catanzaro con il 37,89%. Seguono Reggio Calabria (36,44%), Cosenza (35,25%), Vibo Valentia (34,65%) e Crotone (31,48%). Cosenza si afferma al primo posto come percentuale di votanti (41,98%) tra i capoluoghi di provincia, seguita da Catanzaro (40,99%), Reggio con il 40,79%, Vibo al 37,96% e Crotone (35,63%). I seggi riapriranno alle 7 e si potrà votare fino alle 15, poi inizierà lo scrutinio.

L’affluenza alle ore 19

Alle ore 19 l’affluenza è stata del 38,90%. In Calabria avevano votato il 29,35% dei votanti con Catanzaro prima provincia (31,28%), seguita da Reggio Calabria con il 29,67%, Cosenza con il 29,21%, Vibo Valentia con il 28,24% e ultima Crotone con il 25,77%.

L’affluenza alle ore 12

In precedenza, l’affluenza delle ore 12 era stata del 14,8%. La Calabria si era fermata al 9,74% con Catanzaro unica provincia ad arrivare in doppia cifra con il 10,85%. Seguono Cosenza (9,74%), Reggio Calabria (9,51%), Crotone (9,01%) e Vibo Valentia (8,74%).

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