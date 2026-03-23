Futuro Nazionale, a Rende il primo evento pubblico: «Noi la vera destra, in Calabria già 500 iscritti»

Il partito nei territori

RENDE Duecento persone stipate in un hotel di Rende, feudo socialista, un lunedì sera. Nel nome di Roberto Vannacci e della destra pura. Destra: senza prefissi o aggettivi ad annacquare il concetto. Lo rimarca a più riprese Rossano Sasso, parlamentare pugliese tra i primi a seguire il Generale in Futuro Nazionale, abbandonando la Lega e ponendosi in opposizione al governo Meloni.

In platea militanti da tutta la provincia e si rivedono anche volti storici della destra sociale come Sergio La Ghezza, assente da anni dalle scene.

Nel giorno della vittoria del No al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia non si può che partire da questo: è davvero un avviso di sfratto per il governo? «È un segnale che da nord a sud è arrivato – risponde Sasso al Corriere della Calabria -, peccato perché la riforma della magistratura era una riforma sacrosanta e ampiamente voluta da questo governo, da questa maggioranza, ma è chiaro che questo centrodestra deve fermarsi e riflettere per capire che cosa non è andato. Futuro nazionale con Vannacci si è battuta per il Sì, è chiaro ed evidente però che da domani si apre un nuovo capitolo della politica italiana».

Il partito nei territori

Sasso anticipa anche qualcosa su come si strutturerà il movimento in questo lungo anno che poi porterà al voto politico nel 2027. «Io – spiega – mi occupo delle regioni del centro-sud. Il presidente Vannacci mi ha reso orgoglioso perché ho avuto la possibilità di firmare ed essere uno dei fondatori di questo partito di destra, in questa che rappresenta una novità assoluta del panorama politico nazionale. Questa è una fase costituente: siamo nati il 7 febbraio, il primo marzo è partito il tesseramento e in tutta Italia ci sono già 15.000 italiane e italiani di destra che hanno deciso di aderire». «In Calabria – aggiunge il deputato di FN – oggi è il primo evento pubblico e già ci sono 500 calabresi che spontaneamente si sono iscritti a Futuro nazionale sul nostro portale web. C’è tanta curiosità, ci sono tanti italiani e italiane delusi e disillusi dall’offerta politica attuale. Molti non vanno neanche più a votare da tempo perché non ritrovano in nessuno dei partiti dell’attuale centro-destra un soggetto che si riferisca ai valori della destra nazionale. Noi siamo qui oggi per questo, per dire agli amici calabresi che c’è Futuro Nazionale con Roberto Vannacci».

Le priorità

Da profondo conoscitore del sud, della Puglia ma anche della Calabria – dove è stato da commissario salviniano per un anno – Sasso non si sottrae a una domanda sulle priorità della regione e le emergenze su cui lavorare: «Noi parleremo alla gente e ci confronteremo sui loro problemi quotidiani. Non dirò nulla di nuovo se dico lavoro, infrastrutture, sicurezza. Noi però vogliamo fare anche un discorso culturale perché spesso gli elettori meridionali, io sono pugliese, si lasciano incantare dalle promesse. Vogliamo fare un discorso valoriale perché sono anche i valori e i sentimenti che riportano gli italiani a votare: pensiamo che rivendicare dal nostro punto di vista i valori della tradizione, i valori di Dio, della patria e della famiglia, oggi nel 2026, sia qualcosa che nessun partito ha più il coraggio di fare».

Le prossime tappe saranno la presentazione del programma in occasione dell’assemblea nazionale costituente che si terrà a Roma il prossimo 13 e 14 giugno: «Mi aspetto una delegazione dalla Calabria che possa costruire quella che sarà poi la classe dirigente del nostro movimento», conclude Rossano Sasso. (euf)

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