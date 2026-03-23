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i risultati parziali
Referendum, all’estero è in vantaggio il Sì
Dato in controtendenza rispetto all’esito delle sezioni in Italia
Pubblicato il: 23/03/2026 – 18:20
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Quando siamo oltre la metà delle sezioni da scrutinare (1.919 su 2.207), all’estero è in vantaggio il Sì con il 55,52%, rispetto al 44,48% del No. Al momento hanno votato in modo favorevole alla riforma 699.623 elettori, mentre 560.405hanno espresso voto contrario. Un dato in controtendenza rispetto a quello delle sezioni italiane.
In aggiornamento
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