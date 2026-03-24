Boccia-Sangiuliano: «Ex ministro indagato per stalking», «Tutto falso»

lo scontro

ROMA «Posso confermare che l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è indagato per stalking dopo una nostra denuncia presentata nel dicembre del 2024». E’ quanto ha dichiarato l’avvocato Francesco Di Deco, legale dell’imprenditrice Maria Rosaria Boccia. «L’iscrizione nel registro degli indagati – ha spiegato Di Deco – è legata all’incartamento che abbiamo messo a disposizione dei magistrati. Il comportamento dell’ex ministro e tutto ciò che ne è derivato ha creato e sta continuando a creare nella mia assistita un perdurante stato d’ansia e stress».

Gli avvocati di Sangiuliano: «Nessun avviso di garanzia»

«Non c’è alcun avviso di garanzia. È trascorso oltre un anno dalla denuncia e non ci è stato notificato alcun atto». Lo affermano in una nota gli avvocati dell’ex ministro della Cultura e attuale capogruppo di FdI alla Regione Campania Gennaro Sangiuliano, Silverio Sica e Giuseppe Pepe, in merito all’indagine che lo riguarderebbe. «I rapporti tra il dottor Sangiuliano e la signora Boccia sono stati ampiamente esaminati dalla Procura di Roma e dal Gup dello stesso tribunale che hanno concluso per il rinvio a giudizio, con inizio del processo il 6 ottobre – affermano i penalisti – Premesso che dopo le dimissioni da ministro il dottor Sangiuliano non ha avuto più alcun tipo di rapporto (né telefonico, né epistolare, né tantomeno personale) con la signora Boccia, i fatti sono quelli già ampiamente esaminati dalla Procura e giuridicamente non esiste lo stalking reciproco». Dunque, concludono Sica e Pepe, «ci attiveremo immediatamente affinché la diffusione di notizie tendenziose, che a nostro avviso configura ulteriori atti di atti di persecuzione, sia vagliata dall’autorità giudiziaria».

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