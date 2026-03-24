Incendiate due auto nella notte a Gioia Tauro, avviate le indagini

l’episodio

Due auto sono state seriamente danneggiate la scorsa notte a Gioia Tauro da un incendio, sulla cui natura sono in corso indagini da parte dei carabinieri della locale compagnia, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi. Le fiamme si sono sviluppate originariamente da una delle due vetture in sosta, estendendosi rapidamente al secondo automezzo parcheggiato accanto, che ha subito danni gravissimi nonostante l’intervento rapido dei vigili del fuoco. (Agi)

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