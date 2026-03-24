L’Anticorruzione: «Sul Ponte serve una nuova gara»

l’opera che divide

ROMA “Il tema principale della nuova gara non è risolto dal decreto”. Lo ha detto il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, in audizione alla commissione Ambiente del Senato sul ddl Commissari straordinari e concessioni, che contiene anche disposizioni sul Ponte sullo Stretto. “La soluzione è una nuova gara pubblica, un nuovo contratto a vantaggio di un progetto che potrebbe essere più avanzato e moderno” ma anche “per evitare contenziosi e con la garanzia di rispettare la normativa europea”, ha spiegato Busia. “La normativa europea sui contratti pubblici prevede che se si fa una gara su un determinato oggetto, su un ponte di un certo tipo con uno schema finanziario, se questo negli anni cambia occorre fare una nuova gara”, ha sottolineato Busia. “L’assenza di una gara comporta che il passaggio da un progetto in cui il privato era chiamato a sostenere gran parte dei costi, il 60%, a una decisone politicamente diversa di garantire un finanziamento integralmente pubblico cambia completamente il quadro e quindi richiede una nuova gara”, ha spiegato il presidente dell’Anac. Inoltre, sempre secondo la normativa Ue, articolo 72, “occorre evitare che la spesa prevista superi più del 50% quella posta a basa di gara, che originariamente era circa 4 miliardi”, ha fatto presente Busia. E qui “si pone un problema di quale sia la soglia di cui tener conto perchè la direttiva che ha inserito l’articolo 72 è venuta dopo, nel frattempo la cifra era lievitata ad 8 miliardi, quindi occorre verificare con la Commissione europea qual è la compatibilità e scegliere qual è la soglia”, ha aggiunto. “Il contratto attuale ha dimostrato di non essere resistente all’aumento dei costi. Inoltre, il decreto in discussione non trasferisce tutti i rischi in campo al soggetto progetto, come dovrebbe essere”, ha concluso Busia. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato