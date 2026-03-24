“Spezzare le catene della mente”: a Cosenza la presentazione del nuovo libro di Canzonieri su Grotowski

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COSENZA Giovedì 26 marzo ore 19, presso il Cineteatro Universal, in via San Francesco d’Assisi 35, a Cosenza Vecchia, verrà presentato “Spezzare le catene della mente. Jerzy Grotowski e la vita come espressione” di Armando Canzonieri. Il libro, edito dalla casa editrice Le Pecore Nere, è il secondo volume della collana filosofica Uroboro. Ne discuteranno, assieme all’autore, Francesco Aiello, Ernesto Orrico, Gianluca Vetromilo, voci protagoniste all’interno del libro, l’editora Maria Pina Iannuzzi e Giuseppe Bornino, direttore della colonna che ospita il volume.



«“Nella situazione attuale è nostro dovere, dove sia fattibile, ampliare l’ambito della possibilità”. Sono forse queste le parole che sintetizzano meglio il percorso di vita di Jerzy Grotowski (attivista politico, regista teatrale, filosofo, insegnante). Parole che facciamo nostre e che accompagnano le nostre lotte politiche, le nostre letture, le nostre manifestazioni, le presentazioni di libri, le mostre e tutte quelle attività con le quali, lentamente, proviamo ad aprire e proteggere spazi di incontro e di espressione. È questa, forse, l’urgenza del nostro tempo. Trovare forme espressive che non svaniscono nel tempo di un click, ma che siano allo stesso tempo radicali, resistenti e capaci di fare comunità», afferma Canzonieri. Appuntamento giovedì 26 marzo al Cineteatro Universal, facendo di un libro il punto di caduta per far incrociare, ancora una volta, i nostri pensieri e le nostre pratiche.

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