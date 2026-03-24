Tubercolosi, allarme per 1,2 milioni di bambini

Oggi la Giornata mondiale

Sono 1,2 milioni i bambini e gli adolescenti di età inferiore ai 15 anni che hanno sviluppato la tubercolosi (Tb) nel 2024. Il 43% (il 50% per i bimbi sotto i 5 anni) non ha avuto accesso alla diagnosi e non ha potuto accedere alle cure. E’ quanto denuncia Medici Senza Frontiere che, in occasione della Giornata mondiale della tubercolosi che ricorre oggi, riporta i dati del Rapporto globale sulla tubercolosi 2025 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Un allarme, questo, accompagnato dall’esortazione di Msf ai governi e ai donatori internazionali a porre i bambini al centro della risposta globale alla tubercolosi e a impegnarsi a garantire investimenti costanti per prevenire, diagnosticare e curare la tubercolosi in età infantile, che rimane uno dei gruppi più vulnerabili.

“Nessun bambino – si legge in una nota della onlus – dovrebbe soffrire o morire a causa di una malattia prevenibile e curabile”.

“In un contesto in cui la risposta alla tubercolosi era già caratterizzata da scarsi finanziamenti, oggi i bambini vengono ulteriormente messi in secondo piano a causa dei tagli agli aiuti, dei conflitti o degli sfollamenti – afferma Cathy Hewison, responsabile progetti Tb di Msf -. Gli strumenti per diagnosticare e curare i bambini affetti da tubercolosi esistono, anche se imperfetti, eppure solo la metà di essi ha accesso alla diagnosi o alla terapia. Per una risposta davvero globale alla tubercolosi, i bambini non possono continuare a essere posti in secondo piano e devono diventare una priorità fin da subito”.

L’uso degli algoritmi diagnostico-terapeutici raccomandati dall’Oms, per Msf, permetterebbe di individuare e curare più facilmente e tempestivamente i bambini sotto i 10 anni con tubercolosi. “L’impatto dell’utilizzo degli algoritmi diagnostico-terapeutici dell’Oms in Niger è stato un catalizzatore di speranza – afferma Moussa Mamane Oumarou Farouk, responsabile Tb di Msf in Niger -. Nel 2024 e nel 2025, quasi la metà di tutti i bambini sotto i 5 anni a cui è stata diagnosticata la tubercolosi nel Paese si trovava nei 5 distretti in cui Msf supporta l’utilizzo degli algoritmi. Considerando che ci sono un totale di 72 distretti in Niger, estendere questi approcci in tutto il Paese, insieme al Ministero della sanità pubblica e dell’igiene, potrebbe migliorare in modo significativo la capacità di diagnosi della tubercolosi nei bambini e prevenire ulteriori decessi evitabili”.