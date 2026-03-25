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Agricoltura, oltre 2 milioni dalla Regione per rinnovare i vigneti calabresi

Aperti i termini per la presentazione delle domande relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”

Pubblicato il: 25/03/2026 – 18:09
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Agricoltura, oltre 2 milioni dalla Regione per rinnovare i vigneti calabresi

CATANZARO Aperti i termini per la presentazione delle domande relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, nell’ambito del Piano strategico della PAC 2023/2027, per la campagna 2026/2027.
Il dipartimento Agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale ha pubblicato, infatti, l’avviso rivolto alle aziende del comparto vitivinicolo regionale, che prevede contributi finalizzati all’adeguamento delle produzioni alle esigenze del mercato, all’introduzione di varietà più idonee e al miglioramento delle tecniche colturali attraverso metodi e pratiche più sostenibili dal punto di vista ambientale.
La dotazione finanziaria complessiva ammonta a oltre 2 milioni di euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 14 aprile 2026 tramite la piattaforma SIAN.
“Continuiamo a investire in un settore strategico per la Calabria – ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo. La ristrutturazione e riconversione dei vigneti rappresenta un’opportunità concreta per migliorare la qualità delle produzioni, rafforzare la competitività delle imprese e valorizzare le nostre eccellenze vitivinicole sui mercati nazionali e internazionali”.

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