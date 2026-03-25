Chiesetta di Piedigrotta a rischio, il caso arriva in Commissione Cultura

l’interrogazione

VIBO VALENTIA Il caso della Chiesetta di Piedigrotta, a rischio per l’erosione costiera e per gli eventi estremi metereologici che ne minacciano la conservazione, arriva alla Commissione cultura della Camera dei deputati. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione per capire lo stato di avanzamento burocratico del finanziamento per il restauro, che ammonta a circa 1.850.00€ e che sarebbe ancora fermo a causa della mancanza di una “firma”. A rispondere all’interrogazione è stato il sottosegretario al MiC Gianmarco Mazzi: «A seguito di interlocuzioni con la Regione si è addivenuti alla definizione di una convenzione inserita nell’ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 che prevede il finanziamento da parte della Regione alla Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia».

«Sottoscrizione in corso di perfezionamento»

«La convenzione – ha spiegato – ha ad oggetto il restauro conservativo della chiesetta rupestre di Santa Maria di Piedigrotta per un importo di 1.850.000 € a valere sul fondo sviluppo e coesione 2021-2027; in virtù della suddetta convenzione, la Soprintendenza assume l’esecuzione del progetto e l’importo sarà diminuito a fronte dei ribassi di gara e delle ulteriori economie realizzate sulle opere, sulle forniture e sui servizi, con aggiornamento del quadro economico in funzione dei costi effettivamente sostenuti. La convenzione avrà effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione, in ogni caso il termine è stato determinato in coerenza con i cronoprogrammi di esecuzione di ciascun sotto intervento. La suddetta sottoscrizione è in corso di perfezionamento, posto che l’articolato dell’accordo è pervenuto a questo ministero a mezzo Pec lo scorso 23 marzo. Il ministero della Cultura è pienamente convinto che questa collaborazione interistituzionale, e lo stanziamento di fondi dedicati, costituisca un momento di concreta azione delle politiche di tutela culturale di competenza e un segnale fattivo della presenza delle istituzioni sul territorio».

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