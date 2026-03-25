Furti in abitazione nell’Alto Jonio, 43enne condannato in primo grado

la decisione

CASSANO JONIO Nell’ottobre 2025, i Carabinieri della Stazione di Villapiana hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Castrovillari su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 43enne di Cassano all’Ionio. Il provvedimento cautelare è scaturito dalla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato – acquisiti durante le indagini svolte dai Carabinieri sotto la costante direzione e coordinamento della Procura della Repubblica – in relazione ai furti in abitazione perpetrati nel periodo compreso fra i mesi di gennaio e marzo 2025, nei territori dei comuni di Montegiordano, Roseto Capo Spulico e Villapiana. In questi giorni è stato celebrato il primo grado di giudizio, all’esito del quale il Tribunale di Castrovillari ha ritenuto il 43enne cassanese responsabile dei reati a lui imputati, emettendo nei suoi confronti sentenza di condanna alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione.

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