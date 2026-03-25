 I dem Irto e Stumpo sostengono la candidatura di Cosenza a Città Italiana dei Giovani 2026

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COSENZA I parlamentari del Partito Democratico, il Senatore Nicola Irto e il Deputato Nico Stumpo, con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani di Cosenza Salvatore Giordano, sostengono la candidatura di Cosenza a Città Italiana dei Giovani 2026. «Con grande convinzione – s legge nella lettera – desidero esprimere il mio pieno e sentito sostegno al progetto di candidatura della Città di Cosenza al titolo di “Città Italiana dei Giovani 2026”. Desidero ringraziarvi per il lavoro che state portando avanti nel promuovere una visione di sviluppo che metta al centro le nuove generazioni e la valorizzazione del territorio. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per valorizzare il ruolo centrale dei giovani nel processo di sviluppo e rigenerazione. Sostenere questo percorso significa riconoscere il ruolo essenziale che le nuove generazioni possono avere nel contrastare fenomeni critici per il nostro territorio, come lo spopolamento, la fuga di competenze e la perdita progressiva di energie vitali. Il protagonismo giovanile, la partecipazione attiva e l’innovazione sociale sono infatti elementi imprescindibili per costruire un futuro sostenibile. Accolgo con particolare interesse questo progetto per la sua capacità di attivare percorsi concreti di co-programmazione tra istituzioni e comunità locali. Ritengo, inoltre, particolarmente significativa l’attenzione dedicata al dialogo con le scuole, al coinvolgimento delle associazioni e alla formazione. Per tutte queste ragioni, confermo la mia massima disponibilità a collaborare sul piano istituzionale, sostenendo la candidatura della Città di Cosenza. Resto a disposizione per eventuali approfondimenti e per contribuire a un confronto costruttivo finalizzato a individuare possibili ambiti di collaborazione progettuale, in una prospettiva territoriale, nazionale ed europea. Con l’auspicio che questa candidatura possa rappresentare un’occasione concreta di crescita e rilancio per l’intera comunità cosentina, colgo l’occasione per porgervi i miei più cordiali saluti».

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