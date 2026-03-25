Inchiesta “Millennium”: fissata l’udienza preliminare per 64 imputati – NOMI

‘ndrangheta

REGGIO CALABRIA Fissata l’udienza preliminare per 64 imputati dell’inchiesta “Millennium”, l’operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che ha squarciato il velo sulla pervasività delle cosche tra la Calabria e il Nord Italia. Il gup ha fissato l’udienza preliminare per il prossimo 28 aprile e segue la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal pubblico ministero lo scorso 12 marzo. Alla sbarra esponenti dei principali mandamenti reggini.

L’inchiesta

L’inchiesta ha fatto piena luce sull’operatività dei “locali” di Sinopoli, Platì, Locri, Melicucco e Natile di Careri, documentando però proiezioni solidissime anche fuori regione, in particolare a Volpiano, in provincia di Torino, e a Buccinasco, nel milanese. Al centro delle indagini figurano le consorterie Barbaro “Castani” di Platì e Alvaro di Sinopoli, tra le quali sarebbero emerse pericolose fibrillazioni interne. Gli indagati dovranno rispondere, a vario titolo, di associazione a delinquere di tipo mafioso, concorso esterno, traffico internazionale di stupefacenti, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione. Tra i reati contestati spiccano inoltre lo scambio elettorale politico-mafioso e la detenzione di armi.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’associazione si avvaleva di numerose sottoarticolazioni «spesso dotate di operatività transnazionale, destinate a gestire lo specifico settore criminale proprio dell’associazione ‘ndtranghetista costituito dalle operazioni di narcotraffico, interno ed internazionale, e caratterizzate da funzioni di direzione ed organizzazione affidate a soggetti intranei alla ‘ndrangheta, che proprio in ragione di tale appartenenza ne garantivano la riuscita, quali soggetti cerniera».

Gli indagati

AGRESTA Antonio (1974) AGRESTA Domenico (1971) AMATO Pietro (1985) ANGIOLINI Nicodemo (1987) BARBARO Antonio (1978) BARBARO Antonio (1990) BARBARO Francesco (1988) BARBARO Giuseppe (1956) BARBARO Rosario, alias “U Rosi” (1940) BARBUTO Geremia Orlando (1979) BORRELLI Matteo (1970) BRUZZESE Pasquale (1996) CAPOGRECO Leonardo (1976) CARLINO Salvatore (1990) CARUSO Domenico (1991) CASELLA Pasquale Domenico (1992) COFFA Marco (1978) COLOSIMO Luigi (1976) CORDÌ Cosimo (1975) COSTA Carmelo (1970) COSTANZA Matteo (1973) CUTRÌ Rocco (1981) D’AGOSTINO Giuseppe (1982) D’AGUÌ Pietro (1974) DELFINO Bruno (1964) DEMASI Vincenzo, detto “Marco” (1989) ELEZAJ Ervin (1987) FILIPPONE Francesco (1981) FUDA Alessio (1997) FUDA Antonio Giuseppe (1999) FUDA Vincenzo (1995) GALLUZZO Domenico (1994) GIORGI Sebastiano (1977) IETTO Francesco (1970) ITALIANO Giuseppe (1981) LUGARÀ Antonino (1976) MAIORANA Andrea (1992) MANGIARUGA Salvatore (1968) MINNITI Manuel (2002) MODAFFARI Santo (1963) MOIO Michele (1987) MULTARI Giuseppe (1959) MULTARI Raffaele (1973) PANAIIA Iginio, detto “Gino” (1964) PEDULLÀ Francesca (1986) PERRE Giuseppe (1975) POLIMENI Enzo (1989) ROMEO Maria (1976) ROMEO Saverio (1975) RUGNETTA Rocco (1967) RUNETTA Rocco (1983) SANSALONE Francesco (1992) SCIARRONE Antonio (1963) SCIARRONE Francesco (1960) SERGI Bruno (1995) SERGI Michele (1986) SPAGNOLO Luca (1983) TRIMBOLI Natale (1968) VARACALLI Rocco Bruno (1967) VOTTARI Giuseppe (1999) ZANDONELLA Geremia, detto “Jerry” (1996) ZAPPIA Domenico (1968) ZAPPIA Domenico (1974) ZUCCO Domenico (1975)

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