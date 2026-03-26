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Amministrative Reggio Calabria, Cannizzaro candidato sindaco. L’annuncio sui social

«Il Parlamento può aspettare, Reggio no: ottimismo, orgoglio e voglia di far risorgere la città. Mi auguro che i mesi di pausa possano diventare anni»

Pubblicato il: 26/03/2026 – 20:36
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Amministrative Reggio Calabria, Cannizzaro candidato sindaco. L’annuncio sui social

«Il Parlamento può aspettare, Reggio no: indosserò la fascia tricolore della città più bella del mondo». L’annuncio di Francesco Cannizzaro arriva in serata via social: il deputato di Forza Italia si candida a sindaco e si prepara a quella che definisce «la campagna elettorale più entusiasmante della mia vita. C’è attesa e voglia di cambiamento, voglia di un futuro migliore per Reggio Calabria – aggiunge l’esponente azzurro nel video girato alla Camera – di ottimismo e di riscatto, ma soprattutto c’è voglia di far risorgere Reggio. Mi auguro che i mesi di pausa dai lavori parlamentari possano diventare anni. Mi candido a sindaco con orgoglio e con tutto l’amore che si può avere per la propria terra, lo faccio per chi è dovuto andare via e per chi vuole tornare o per chi è rimasto». (redazione@corrierecal.it)

Nella foto d’archivio Cannizzaro a un’iniziativa pubblica del centrodestra nella sua Reggio Calabria

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