Occhiuto: «Con Stefania Craxi un profilo rifomista alla guida del gruppo Fi»

“rivoluzione” in Forza Italia

CATANZARO “Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Stefania Craxi, neo capogruppo di Forza Italia al Senato. Sono felice che la guida del nostro gruppo a Palazzo Madama sia affidata a una figura di grande spessore, con una storia importante, qualità e competenze. Un profilo riformista e liberale che saprà rappresentare al meglio le battaglie storiche del nostro partito. Un ringraziamento a Maurizio Gasparri per il lavoro serio e appassionato svolto in questi anni alla guida del gruppo. Sono certo che continuerà a offrire, con la sua esperienza e la sua costanza, un grande contributo alla nostra comunità politica”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

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