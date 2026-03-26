Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:25
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

“rivoluzione” in Forza Italia

Occhiuto: «Con Stefania Craxi un profilo rifomista alla guida del gruppo Fi»

Il presidente della Calabria, vicesegretario azzurro, plaude alla designazione della capogruppo alla Camera

Pubblicato il: 26/03/2026 – 17:37
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Occhiuto: «Con Stefania Craxi un profilo rifomista alla guida del gruppo Fi»

CATANZARO “Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Stefania Craxi, neo capogruppo di Forza Italia al Senato. Sono felice che la guida del nostro gruppo a Palazzo Madama sia affidata a una figura di grande spessore, con una storia importante, qualità e competenze. Un profilo riformista e liberale che saprà rappresentare al meglio le battaglie storiche del nostro partito. Un ringraziamento a Maurizio Gasparri per il lavoro serio e appassionato svolto in questi anni alla guida del gruppo. Sono certo che continuerà a offrire, con la sua esperienza e la sua costanza, un grande contributo alla nostra comunità politica”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Craxi
Forza Italia
Gasparri
OCCHIUTO
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x