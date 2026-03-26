Regione, approvato il “Piao” 2026: in vista oltre 80 assunzioni alla Cittadella

la delibera

CATANZARO La Giunta regionale della Calabria, nell’ultima riunione, con una delibera a firma congiunta del presidente, Roberto Occhiuto, e dell’assessore alla Valorizzazione del Capitale umano e innovazione del lavoro pubblico, Antonio Montuoro, ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2026-2028. “Si tratta – dichiara l’assessore Montuoro – di un atto di programmazione strategica e gestionale che punta a rafforzare l’efficacia dell’azione amministrativa e ad assicurare coerenza e trasparenza integrando, in un quadro organico, i principali ambiti dell’azione amministrativa, con particolare attenzione alla performance, alle pari opportunità, alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, alla programmazione del fabbisogno di personale, alla formazione e al lavoro agile. Il Piano prevede un articolato programma di rafforzamento dell’organico, che include interventi di stabilizzazione, nuove assunzioni e mobilità tra amministrazioni”. “Il Piano assunzionale – rimarca l’assessore – prevede un significativo rafforzamento dell’organico, attraverso interventi mirati sia alla stabilizzazione del personale precario sia all’inserimento di nuove risorse strategiche. In questo quadro, si prevede anche che una quota significativa delle assunzioni sarà effettuata tramite procedure di mobilità volontaria tra amministrazioni, nel rispetto delle percentuali stabilite dalla legge, con riserva di posti al 50% a favore di personale proveniente da altre Regioni, anche con l’obiettivo di ampliare il bacino di competenze e favorire il rientro dei nostri giovani. Tali procedure interesseranno diversi profili professionali, tra cui funzionari, istruttori e operatori esperti, sia in ambito amministrativo che tecnico per un totale di 36 unità di personale. È inoltre prevista la ricostituzione di un rapporto di lavoro precedentemente cessato, a conferma dell’attenzione dell’amministrazione verso la valorizzazione delle professionalità già formate e dell’esperienza acquisita. Nel complesso, le misure previste rispondono all’esigenza di rafforzare la capacità amministrativa, migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi erogati e sostenere l’attuazione dei programmi strategici”. Nello specifico, il Piano punta con decisione al potenziamento dei servizi attraverso lo scorrimento di graduatorie vigenti. Sono infatti previste l’assunzione di 17 funzionari amministrativi e di 66 unità di personale amministrativo nell’Area istruttori, con l’obiettivo di rafforzare in maniera significativa i Centri per l’Impiego. A queste si aggiungono cinque operatori esperti con profilo di autista, destinati al rafforzamento dell’organico nei settori della Protezione civile e del Bilancio. Una quota rilevante delle assunzioni sarà realizzata tramite procedure di mobilità tra amministrazioni, per un totale di 36 unità tra funzionari, istruttori e operatori. Tale scelta mira a favorire l’interscambio di competenze e a rendere più efficiente la macchina amministrativa. Il Piano contempla anche un rafforzamento della dirigenza, attraverso l’assunzione di tre dirigenti mediante scorrimento di graduatorie concorsuali e l’inserimento di cinque dirigenti a tempo determinato, in parte in sostituzione di incarichi in scadenza.

Il documento è stato predisposto al termine di un articolato percorso istruttorio che ha coinvolto le strutture regionali, le organizzazioni sindacali e gli organismi competenti, acquisendo i necessari pareri e le attestazioni di regolarità amministrativa e contabile. Particolare rilievo assume l’aggiornamento della programmazione delle Azioni positive, elaborato sulla base delle proposte del Comitato unico di garanzia (Cug) della Regione Calabria, in raccordo con la Consigliera regionale di parità. Il dipartimento competente ha, inoltre, condotto un monitoraggio del fabbisogno formativo del personale della Giunta regionale, con l’obiettivo di garantire un allineamento tra le esigenze delle strutture, le priorità strategiche dell’Amministrazione e lo sviluppo delle competenze. “Sulla base di tutte queste analisi e indicatori è stato predisposto il Piano di formazione del personale 2026-2028, rafforzando ulteriormente, rispetto a quello precedente, le direttrici di innovazione in linea con l’evoluzione delle politiche nazionali sulla valorizzazione del capitale umano nella pubblica amministrazione. Pertanto – sottolinea in conclusione l’assessore Montuoro – con l’approvazione del Piao 2026-2028 rafforziamo un modello amministrativo moderno, integrato e orientato ai risultati, capace di coniugare efficienza, trasparenza e valorizzazione delle persone. Abbiamo lavorato per costruire uno strumento concreto, che metta al centro il capitale umano, promuova le pari opportunità e consolidi le misure di prevenzione della corruzione, in coerenza con gli obiettivi strategici della Regione e con le sfide di innovazione della pubblica amministrazione”.

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