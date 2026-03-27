Colpo di coda dell’inverno, i monti calabresi si risvegliano sotto la neve – FOTO

torna il freddo

In Calabria un “colpo di coda” dell’inverno regala quelli che saranno probabilmente gli ultimi fiocchi di neve calabresi. L’ondata di freddo e maltempo che si è abbattuta in questi giorni su quasi tutto il territorio regionale ha portato con se anche le ultime nevicate della stagione tra i monti calabresi, che stamattina si sono risvegliati imbiancati, con accumuli più consistenti alle quote medio-alte. I fenomeni, favoriti da un deciso calo delle temperature e da correnti fredde in quota, hanno interessato in particolare l’area della Sila, ma in generale tutta la dorsale appenninica calabrese. Diversi centimetri di neve sono caduti a Camigliatello Silano, ma anche su Pollino, Serre e Aspromonte.

Gli interventi di Anas

A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la regione Calabria, con precipitazioni nevose anche a quote medio basse, Anas ha attivato i protocolli previsti dal Piano Neve per garantire la sicurezza e la transitabilità della rete stradale. Massima attenzione è raccomandata per possibili temporali e grandinate sulla rete stradale in provincia di Cosenza e alle forti raffiche di vento lungo la dorsale tirrenica della SS 18 “Tirrena Inferiore” e sui versanti esposti della SS 107 “Silana Crotonese”, in particolare nel tratto compreso tra il Valico della Crocetta e Paola.

Le nevicate stanno interessando in particolare i tratti montani delle statali 108 Bis, 19 “Delle Calabrie”, SS 177 “Silana di Rossano”, 660 “Di Acri”, 107 “Silana Crotonese” e sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” nel tratto tra Sala Consilina e Laino Borgo, in provincia di Cosenza.

Mezzi e personale in azione dalle prime ore di questa mattina anche nella provincia di Reggio Calabria, sulla statale 183 “Aspromonte Jonio” e 184 “Delle Gambarie”.

Al momento, il traffico risulta regolare sull’intera rete viaria. Nel tratto della A2 “Autostrada del Mediterraneo” compreso tra Sala Consilina e Frascineto sono stati attivati presidi di filtraggio del traffico, presso gli svincoli di Sala Consilina in direzione sud e a Sibari in direzione nord. Sul posto sono attualmente impegnati 10 mezzi spazzaneve, oltre a personale tecnico Anas. Durante la notte Il personale Anas è inoltre intervenuto su alcuni tratti per la rimozione di veicoli intraversati, in particolare mezzi pesanti sprovvisti di catene o pneumatici invernali. Le attività sono coordinate attraverso le Sale Operative Territoriali di Cosenza e Catanzaro al fine di assicurare un presidio costante e interventi tempestivi lungo le tratte interessate. Particolare attenzione è rivolta al tratta A2 Lagonegro – Frascineto e alle aree montane della Sila, dove le condizioni meteo risultano in peggioramento.

Si ricorda che è in vigore l’ordinanza che prevede l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali, valida fino al 15 aprile. Le attività sono coordinate attraverso le Sale Operative Territoriali di Cosenza e Catanzaro e le Squadre sul posto, per assicurare un presidio costante e interventi tempestivi lungo le tratte interessate.

Foto di Emanuele De Simone e Stazione metereologica Sant’Elia di Catanzaro

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