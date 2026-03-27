Colpo di coda dell’inverno, i monti calabresi si risvegliano sotto la neve – FOTO
Con il calo improvviso delle temperature arrivano anche gli ultimi fiocchi di neve
In Calabria un “colpo di coda” dell’inverno regala quelli che saranno probabilmente gli ultimi fiocchi di neve calabresi. L’ondata di freddo e maltempo che si è abbattuta in questi giorni su quasi tutto il territorio regionale ha portato con se anche le ultime nevicate della stagione tra i monti calabresi, che stamattina si sono risvegliati imbiancati, con accumuli più consistenti alle quote medio-alte. I fenomeni, favoriti da un deciso calo delle temperature e da correnti fredde in quota, hanno interessato in particolare l’area della Sila, ma in generale tutta la dorsale appenninica calabrese. Diversi centimetri di neve sono caduti a Camigliatello Silano, ma anche su Pollino, Serre e Aspromonte.
Gli interventi di Anas
A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la regione Calabria, con precipitazioni nevose anche a quote medio basse, Anas ha attivato i protocolli previsti dal Piano Neve per garantire la sicurezza e la transitabilità della rete stradale. Massima attenzione è raccomandata per possibili temporali e grandinate sulla rete stradale in provincia di Cosenza e alle forti raffiche di vento lungo la dorsale tirrenica della SS 18 “Tirrena Inferiore” e sui versanti esposti della SS 107 “Silana Crotonese”, in particolare nel tratto compreso tra il Valico della Crocetta e Paola.
Le nevicate stanno interessando in particolare i tratti montani delle statali 108 Bis, 19 “Delle Calabrie”, SS 177 “Silana di Rossano”, 660 “Di Acri”, 107 “Silana Crotonese” e sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” nel tratto tra Sala Consilina e Laino Borgo, in provincia di Cosenza.
Mezzi e personale in azione dalle prime ore di questa mattina anche nella provincia di Reggio Calabria, sulla statale 183 “Aspromonte Jonio” e 184 “Delle Gambarie”.
Al momento, il traffico risulta regolare sull’intera rete viaria. Nel tratto della A2 “Autostrada del Mediterraneo” compreso tra Sala Consilina e Frascineto sono stati attivati presidi di filtraggio del traffico, presso gli svincoli di Sala Consilina in direzione sud e a Sibari in direzione nord. Sul posto sono attualmente impegnati 10 mezzi spazzaneve, oltre a personale tecnico Anas. Durante la notte Il personale Anas è inoltre intervenuto su alcuni tratti per la rimozione di veicoli intraversati, in particolare mezzi pesanti sprovvisti di catene o pneumatici invernali. Le attività sono coordinate attraverso le Sale Operative Territoriali di Cosenza e Catanzaro al fine di assicurare un presidio costante e interventi tempestivi lungo le tratte interessate. Particolare attenzione è rivolta al tratta A2 Lagonegro – Frascineto e alle aree montane della Sila, dove le condizioni meteo risultano in peggioramento.
Si ricorda che è in vigore l’ordinanza che prevede l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali, valida fino al 15 aprile. Le attività sono coordinate attraverso le Sale Operative Territoriali di Cosenza e Catanzaro e le Squadre sul posto, per assicurare un presidio costante e interventi tempestivi lungo le tratte interessate.
Foto di Emanuele De Simone e Stazione metereologica Sant’Elia di Catanzaro
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato