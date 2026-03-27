‘Ndrangheta a Roma, 35 condanne e 240 anni di cella per la prima “locale” nella Capitale – NOMI

la sentenza

ROMA Trentacinque condanne, per un totale di quasi 240 anni di carcere, inflitte dal Tribunale di Roma agli imputati del processo scaturito dall’inchiesta “Propaggine” che ha fatto luce sugli interessi della ‘ndrangheta nella Capitale, e che ha visto alla sbarra esponenti della cosca Alvaro. L’inchiesta, scattata nel 2022 ha permesso di ricostruire le dinamiche criminali intorno alla cosca attiva a Sinopoli, Cosoleto e San Procopio e alla prima “locale” attiva a Roma, ad Anzio e Nettuno, che operava nella Capitale dopo avere ottenuto l’investitura ufficiale dalla casa madre in Calabria. Agli imputati vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione aggravata e detenzione illegale di arma da fuoco, fittizia intestazione di beni, truffa ai danni dello Stato aggravata dalla finalità di agevolare la ‘ndrangheta, riciclaggio aggravato, favoreggiamento aggravato e concorso esterno in associazione mafiosa.

«Noi a Roma siamo una propaggine di là sotto», dicevano in un’intercettazione gli indagati. L’organizzazione era guidata da una “diarchia”; un sodalizio mafioso con al vertice Vincenzo Alvaro e Antonio Carzo, entrambi appartenenti a storiche famiglie di ‘ndrangheta originarie della provincia reggina. Tra le condanne più pesanti, nel processo con rito ordinario, quella inflitta al boss Vincenzo Alvaro (24 anni), Marco Pomponio (20 anni, 4 mesi e 13 giorni) e a Giuseppe Penna (16 anni e 8 mesi). Mentre Carzo è stato condannato in abbreviato a 18 anni.

Le condanne

Adami Carmelo – 2 anni e 8 mesi

Adami Vincenzo – 2 anni e 8 mesi

Alvaro Carmela – 4 anni

Alvaro Palmira – 3 anni e 4 mesi

Alvaro Vincenzo – 24 anni

Barresi Rocco – 3 anni

Barresi Teodoro Gabriele – 10 anni e 4 mesi

Cazacu Maria Evelina – 3 anni e 9 mesi

Cella Massimo – 2 anni e 2 mesi

Cima Danilo – 2 anni e 8 mesi

Cingone Marlene – 3 anni

Condina Francesco – 10 anni

Cordiano Sebastiano – 11 anni

Crisafulli Francesca – 3 anni

Esposito Domenica – 3 anni

Faga Domenico – 1 anno e 8 mesi

Florio Antonio Giorgio – 3 anni e 4 mesi

Fontana Francesco – 4 anni

Giustino Immacolata Cristina – 2 anni e 8 mesi

Greco Francesco – 14 anni

Letniku Besim – 3 anni

Mengarelli Denaro Eugenio – 11 anni e 8 mesi

Palamara Antonio – 12 anni

Palamara Bruno – 11 anni e 8 mesi

Palamara Giovanni – 13 anni e 10 mesi

Palamara Grazia – 3 anni

Penna Giuseppe – 16 anni e 8 mesi

Pomponio Marco – 20 anni, 4 mesi e 13 giorni

Silvi Lorenzo – 6 anni

Sorgonà Sebastiano – 10 anni e 8 mesi

Trimarchi Giuseppe – 10 anni

Valenzise Maurizio – 2 anni e 8 mesi

Versace Domenico – 7 anni

Vitelli Andrea – 6 anni e 6 mesi

Vittorini Letizia – 6 anni



Baldini Francesco – non doversi a procedere

Lo Russo Stefania – non doversi a procedere

Marsici Fabio – non doversi a procedere

Miletta Marina – non doversi a procedere

Scarcella Giovanni – non doversi a procedere

Silvestri Frantz – assolto

Mengarelli Massimo – assolto

Veccia Giancarlo – assolto

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