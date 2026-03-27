Neonato di 10 giorni muore per arresto cardiaco, ore di profondo dolore a Diamante

la tragedia

DIAMANTE Sono ore di profondo dolore e di sgomento a Diamante per la morte di un neonato di 10 giorni a causa di un arresto cardiaco. Secondo quanto si è appreso, ad accorgersi che il piccolo stava male sarebbero stati gli stessi genitori, che hanno allertato il 118; al loro arrivo gli operatori sanitari hanno provato a rianimare il neonato in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso ma il piccolo non ce l’ha fatta. Sul posto anche i carabinieri. La Procura di Paola ha aperto un fascicolo sulla vicenda. (redazione@corrierecal.it)

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