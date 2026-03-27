Occhiuto sulla candidatura di Cannizzaro: «Una scelta d’amore per Reggio Calabria»

il messaggio

CATANZARO «Sono davvero felice che Francesco Cannizzaro, nostro parlamentare di primo piano e coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria, abbia deciso di candidarsi a sindaco di Reggio Calabria. Ne abbiamo parlato spesso in queste ultime settimane e sono contento per questa sua scelta di coraggio: una scelta d’amore autentica per la sua terra, maturata con entusiasmo e senso di responsabilità». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

«La Città metropolitana di Reggio Calabria – aggiunge il governatore – è un motore importantissimo per la regione, e avere un sindaco come lui aiuterà anche me a governare meglio la Calabria. Francesco affronterà questa sfida con determinazione, consapevole dell’importanza di restituire finalmente ai reggini una guida forte, credibile e profondamente radicata nel territorio. Il centrodestra calabrese e tutta Forza Italia sono pronti a sostenerlo con convinzione in questa sfida così importante. In queste ultime ore ho posto a Ciccio – lo chiamo spesso così, anche in virtù di un rapporto personale e politico cresciuto sempre più negli anni – un’unica condizione: anche da sindaco dovrà rimanere coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria. A lui va il mio più sincero in bocca al lupo per questa nuova e affascinante avventura».

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