Operazione Stammer, droga tra il Vibonese e il Sudamerica: in Appello rideterminate due pene – NOMI

il processo

CATANZARO La Corte di Appello di Catanzaro ha rideterminato le pene per Rocco Iannello e Osvaldo Edmingo Mena Nunez nell’ambito del processo scaturito dall’inchiesta Stammer riguardo una presunta rete di narcotraffico internazionale dalla provincia di Vibo Valentia fino ai paesi sudamericani. La Corte di Cassazione, lo scorso maggio, aveva annullato con rinvio la pena emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di Rocco Iannello, condannato a 15 anni e 6 mesi, e per Osvaldo Edmingo Mena Nunez, difeso dall’avvocato Sandro D’Agostino, condannato inizialmente a 15 anni di reclusione. Per quest’ultimo, gli ermellini avevano accolto le tesi difensive secondo cui l’imputato poteva ritenersi responsabile solo per un capo di imputazione relativo al tentativo di importazione di Kg. 8.000 di sostanza stupefacente del tipo cocaina dal Sudamerica. Nel nuovo giudizio d’appello, nonostante la richiesta del pg di confermare la pena, questa è stata rideterminata a 7 anni di reclusione. Hanno trovato, quindi, accoglimento le richieste della difesa volte a ritenere il Mena Nunez quale pedina utilizzata a garanzia di una singola operazione di importazione di stupefacente che non ha mai raggiunto il formarsi di un accordo. Per Rocco Iannello i giudici hanno invece rideterminato la pena in 14 anni e 4 mesi. (redazione@corrierecal.it)

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