Cropalati, atto intimidatorio contro la vicesindaca Minniti: chiodi negli pneumatici

la denuncia

CROPALATI Chiodi negli pneumatici: manomesse le auto della vicesindaca di Cropalati, nel Cosentino. Giuliana Minniti ha denunciato il danneggiamento della sua vettura e quella del marito. Minniti, che ha reso noto l’accaduto tramite i propri canali social, ha collegato il gesto alla sua funzione pubblica: “Questa notte qualcuno ha pensato bene di superarsi: sia la mia auto che quella di mio marito sono state manomesse. Nelle ruote sono stati conficcati dei chiodi, in modo che, una volta partiti, sarebbe potuto accadere ciò che chiunque può immaginare. Sulla mia auto, inoltre, è stata sgonfiata una delle gomme anteriori, con la stessa evidente intenzione di provocare danno e paura” Minniti ha poi escluso motivi personali dietro il gesto, puntando il dito contro chi tenta di ostacolare l’azione amministrativa: “Non abbiamo mai avuto problemi con nessuno, né conti in sospeso. Per questo presumo che tutto ciò possa essere legato alla mia attuale attività politica e amministrativa. Sono atti meschini, codardi, che appartengono a chi non ha argomenti, a chi non sa confrontarsi alla luce del sole, a chi crede che la paura possa fermare l’impegno, la trasparenza e la dedizione verso la propria comunità. Colpiscono la persona per intimidire il ruolo. Colpiscono il ruolo perché non hanno il coraggio di affrontare la persona”. “Chi agisce nell’ombra rivela una sola cosa: la propria debolezza. Quando lavori con trasparenza, qualcuno nell’ombra trema. Ma l’ombra non ha mai spaventato chi cammina alla luce!”, ha concluso la vicesindaca.

Secondo quanto emerso, non si tratterebbe di un caso isolato. Nelle scorse settimane, infatti, anche un altro consigliere comunale di maggioranza avrebbe subito danneggiamenti all’auto. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

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