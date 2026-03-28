L’assessore Nicoletta Perrotti :«La cultura non è solo intrattenimento»

Incontri letterari

COSENZA La rassegna “Incontri letterari” ha ospitato firme autorevoli, capaci di intrecciare rigore giornalistico, indagine storica e sensibilità narrativa.

Claudio Petruccioli ha raccontato di Spie vere & carte false, un’analisi sul falso documento degli anni Ottanta che denunciava presunte trattative tra Democrazia Cristiana, camorra, apparati dello Stato e terrorismo brigatista per la liberazione dell’assessore Ciro Cirillo, dialogando con Paride Leporace, editorialista del Corriere della Calabria.

Attilio Sabato ha esplorato nel suo romanzo Cella 121 le dinamiche del potere, dell’intrigo e della fragilità dell’identità politica, in conversazione con Arcangelo Badolati, mentre Davide Giacalone, con FuturiBile, ha offerto una lucida riflessione sulle contraddizioni delle società occidentali contemporanee, tra populismi, polarizzazioni e l’urgenza di recuperare una cultura della responsabilità, dialogando con Paola Militano, direttrice del Corriere della Calabria.

«Il pubblico ha risposto con entusiasmo»

«Questa iniziativa dimostra quanto sia fondamentale offrire al pubblico momenti di riflessione che uniscano informazione, storia e letteratura. Incontri come questi contribuiscono a rafforzare il senso critico e la partecipazione attiva dei cittadini», ha dichiarato l’assessora alla Cultura del Comune di Castrolibero, Nicoletta Perrotti. «Nonostante le condizioni meteo avverse, il pubblico ha risposto con entusiasmo, confermando l’importanza di eventi capaci di stimolare dibattito e approfondimento sui grandi temi della società», ha aggiunto. L’assessora ha concluso con uno sguardo al futuro: «Proseguiremo su questa strada, convinti che la cultura non sia solo intrattenimento, ma un vero investimento sul capitale umano e sulla consapevolezza civica della comunità». (redazione@corrierecal.it)

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