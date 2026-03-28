Nuova SS 106 Sibari-Coserie, il sindaco Stasi incalza Anas: «Chiarezza su occupazione e tempi»

il nodo infrastrutture

CORIGLIANO ROSSANO Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, ha trasmesso una nota ad Anas, con richiesta di chiarimenti sullo stato delle opere complementari legate alla nuova SS106 Sibari–Coserie e sulle ricadute occupazionali connesse alla realizzazione dell’intervento.

Nella lettera, inviata per conoscenza anche alla Regione Calabria, il primo cittadino richiama espressamente il verbale di riunione sottoscritto nel gennaio 2023 da Comune, Regione ed Anas, nel quale l’assenso dell’Amministrazione comunale era stato subordinato alla presenza di specifiche opere mitigative dell’impatto del nuovo tracciato sulla viabilità cittadina.

La richiesta del Comune riguarda, in particolare, lo stato di avanzamento progettuale di queste opere, la relativa copertura finanziaria, la loro collocazione all’interno dei lotti progettuali e il cronoprogramma previsto per la loro realizzazione. Le opere in oggetto sono la rotatoria di Boscarello, la rotatoria di Fabrizio, la rotatoria di Toscano-Joele, l’attraversamento del Cino, l’attraversamento di Gammicella e l’attraversamento sul Nubrica. Le ultime tre opere, tra le altre cose, acquisiscono ancora maggiore importanza alla luce della progettazione, in corso, di un nuovo masterplan del mare della città.

Allo stesso modo, l’Amministrazione ha chiesto di conoscere quali iniziative Anas intenda promuovere o coordinare, anche d’intesa con Regione Calabria e soggetti affidatari, rispetto al reclutamento della forza lavoro che non può non tenere in considerazione i cittadini di Corigliano-Rossano.

“Parliamo di un’opera strategica, attesa da decenni, che però deve essere coerente fino in fondo con gli impegni assunti nei confronti del territorio. Per questo abbiamo chiesto risposte precise sia sulle opere complementari sia sulle opportunità occupazionali che l’apertura dei cantieri può e deve generare per le nostre comunità”, dichiara il sindaco Flavio Stasi.

“Il nostro obiettivo – aggiunge il sindaco – è fare in modo che una grande infrastruttura non attraversi soltanto il territorio, ma si integri davvero con esso, rispettando le condizioni condivise in sede istituzionale e producendo benefici concreti anche sul piano del lavoro e della formazione”.

Nella nota, il Comune ha infine chiesto la convocazione di uno specifico incontro istituzionale con Anas e Regione Calabria, finalizzato a un aggiornamento complessivo sullo stato dell’intervento, con particolare riguardo alle opere mitigative e complementari e ai profili connessi al reclutamento della manodopera e alle ricadute occupazionali sul territorio.