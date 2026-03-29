Reggina, colpo da grande contro l’Athletic Palermo. La Vibonese vince il derby

serie d

La Reggina piazza un successo pesantissimo sul campo dell’Athletic Palermo e rilancia con forza le proprie ambizioni di promozione. Dopo la vittoria contro l’Igea Virtus, gli amaranto si ripetono anche contro quella che era la capolista, accorciando a tre punti dalla vetta, ora passata nelle mani della Nissa, quando mancano cinque giornate alla fine del campionato. Partita intensa e combattuta fin dai primi minuti, con la squadra dello Stretto subito propositiva e pericolosa. Gli amaranto creano diverse occasioni nella prima frazione. Anche i padroni di casa rispondono, rendendosi insidiosi e costringendo Lagonigro a un intervento decisivo per mantenere l’equilibrio. La svolta arriva a inizio ripresa. È Ferraro a trovare il guizzo decisivo, approfittando di una respinta corta del portiere e depositando in rete il pallone dell’1-0. L’Athletic Palermo prova a reagire ma la difesa amaranto regge l’urto con ordine. La Reggina, anzi, ha anche le occasioni per chiudere i conti, senza però riuscire a concretizzare in contropiede. Gli amaranto resistono fino al triplice fischio e portano a casa tre punti di enorme valore.

La Vibonese espugna il campo della Vigor Lamezia

Colpo esterno della Vibonese, che si impone nel derby contro la Vigor Lamezia con una prestazione concreta e cinica, ribaltando i pronostici della vigilia. Una vittoria per certi versi inattesa, maturata soprattutto nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato. L’avvio di gara è infatti di marca biancoverde: la Vigor Lamezia parte forte e costruisce subito una buona occasione di testa, andando poi vicinissima al vantaggio su calcio di rigore. Dal dischetto, però, Cosendey non trova la precisione e colpisce il palo, lasciando il risultato inchiodato sullo 0-0. La Vibonese fatica a trovare spazi nella prima frazione. Nella ripresa, però, l’inerzia cambia. Gli ospiti entrano in campo con maggiore determinazione e trovano subito l’episodio chiave: un fallo in area porta al calcio di rigore, trasformato con freddezza da Carnevale per il vantaggio rossoblù. La Vigor accusa il colpo e pochi minuti più tardi arriva anche il raddoppio, nato da un errore difensivo che libera Di Gilio davanti al portiere. Con il doppio vantaggio, la Vibonese gestisce e riparte, sfiorando in più occasioni il terzo gol. Il triplice fischio sancisce così una vittoria pesante per la Vibonese, che si aggiudica il derby con autorità.

Sambiase, colpo ad Acireale: terza vittoria di fila

Il Sambiase continua a correre e centra una preziosa vittoria esterna sul campo dell’Acireale, conquistando il terzo successo consecutivo e rilanciando le proprie ambizioni in chiave playoff. Una prova solida e concreta, che permette ai giallorossi di restare a quattro punti dalla zona spareggi. La partita si sblocca nel primo tempo grazie a un’autentica prodezza di Haberkon, che al 36’ trova il vantaggio con una conclusione al volo di grande qualità. Poco prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio: Kouame finalizza al meglio un’azione offensiva con un diagonale preciso che non lascia scampo al portiere avversario. Nella ripresa l’Acireale prova a riaprire la gara e accorcia le distanze con Rechichi, aumentando la pressione nella fase finale. Il Sambiase, però, resiste con ordine e difende il risultato senza concedere ulteriori occasioni decisive. Al triplice fischio è festa per i giallorossi, che confermano il loro ottimo momento di forma e continuano la risalita in classifica. (redazione@corrierecal.it)

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