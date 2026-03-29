Viola i domiciliari per tornare a rubare nella stessa abitazione, 41enne arrestato nel Crotonese

LA MISURA

CIRÒ MARINA Nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per un furto commesso soltanto pochi giorni prima, non ha esitato a evadere dalla propria abitazione per colpire nuovamente lo stesso obiettivo. Per questo motivo, nei giorni scorsi, i carabinieri della compagnia di Cirò Marina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Crotone nei confronti di un uomo di 41 anni, residente nel centro abitato. L’attività di monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale – pilastro fondamentale dell’azione preventiva dell’Arma per garantire la sicurezza della collettività – ha permesso, infatti, di accertare gravi violazioni. L’uomo era stato arrestato in flagranza lo scorso 18 marzo, dopo essere stato sorpreso dai militari all’interno di un’abitazione di via La Spezia, dove si era introdotto forzando una finestra per asportare orologi di pregio e oggetti di antiquariato. Nonostante il beneficio degli arresti domiciliari, però, le indagini condotte dai carabinieri, supportate anche dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza urbana, hanno ricostruito come l’indagato, tra il 19 e il 21 marzo, si fosse nuovamente allontanato di notte dalla propria dimora. In tali occasioni, avrebbe fatto ritorno nell’appartamento già colpito in precedenza, asportando ulteriori suppellettili poi rinvenuti dai militari. Il tempestivo intervento e la puntuale segnalazione all’autorità giudiziaria hanno portato all’immediato aggravamento della misura cautelare. I reati contro il patrimonio, come i furti in abitazione, rappresentano una priorità costante per l’arma dei carabinieri, anche per il profondo impatto emotivo e sociale che tali condotte hanno sulla vita quotidiana dei cittadini. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato portato nel carcere di Crotone, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nella foto gli oggetti recuperati dai carabinieri dopo il furto dei giorni scorsi