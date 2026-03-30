Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
salta l’incontro
Caparezza rinvia l’evento a Catanzaro: «Ho avuto un problema che mi costringe a fare controlli immediati»
L’appuntamento era in programma domani presso l’auditorium E. Fermi. Ad annunciarlo lo stesso artista pugliese sui social
Pubblicato il: 30/03/2026 – 17:59
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
CATANZARO È stato rinviato l’appuntamento di “Incontri ravvicinati con Caparezza” in programma domani, 31 marzo, alle ore 18:30 all’auditorium E. Fermi di Catanzaro. A comunicarlo è stato proprio l’artista pugliese che, tramite una storia social, si è detto dispiaciuto: «Mi spiace amici di Modena e Catanzaro, ma ieri sera ho avuto un problema che mi costringe a fare dei controlli immediati, per cui mi vedo costretto a rimandare l’appuntamento con voi a data da destinarsi. Confido – ha concluso Caparezza – nella vostra comprensione».
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali