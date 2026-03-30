Caparezza rinvia l’evento a Catanzaro: «Ho avuto un problema che mi costringe a fare controlli immediati»

salta l’incontro

CATANZARO È stato rinviato l’appuntamento di “Incontri ravvicinati con Caparezza” in programma domani, 31 marzo, alle ore 18:30 all’auditorium E. Fermi di Catanzaro. A comunicarlo è stato proprio l’artista pugliese che, tramite una storia social, si è detto dispiaciuto: «Mi spiace amici di Modena e Catanzaro, ma ieri sera ho avuto un problema che mi costringe a fare dei controlli immediati, per cui mi vedo costretto a rimandare l’appuntamento con voi a data da destinarsi. Confido – ha concluso Caparezza – nella vostra comprensione».

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