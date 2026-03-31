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Angela Riccetti è la nuova direttrice sanitaria dell’Asp di Cosenza

Ad annunciare la nomina è il direttore generale dell’azienda sanitaria provinciale bruzia, Vitaliano De Salazar

Pubblicato il: 31/03/2026 – 10:31
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Angela Riccetti è la nuova direttrice sanitaria dell’Asp di Cosenza

COSENZA Angela Riccetti è la nuova direttrice sanitaria dell’Asp di Cosenza. Ad annunciare la nomina è il direttore generale dell’azienda sanitaria provinciale bruzia, Vitaliano De Salazar, a margine della presentazione del servizio territoriale per lo spettro autistico, ospitata negli uffici di via Alimena. Riccetti, in passato, ha ricoperto l’incarico di dirigente medico responsabile presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Praia a Mare ed è stata direttrice sanitaria del distretto Tirreno dell’Asp di Cosenza. (f.b.)

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