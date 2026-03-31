Cosenza, crolla solaio alla stazione di Vaglio Lise: transennata l’area per pericolo cedimenti – FOTO

degrado e abbandono

COSENZA Crolla parte del solaio di una delle strutture della stazione ferroviaria di Cosenza, a Vaglio Lise. L’area protagonista del crollo è stata delimitata da un nastro che impedisce il passaggio e avverte del pericolo di possibili e nuovi cedimenti. Nata con la promessa di diventare il più grande centro ferroviario regionale, la stazione – negli anni – è diventata simbolo di degrado e abbandono. (f.b.)

Foto di Francesco Greco

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato