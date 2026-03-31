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degrado e abbandono

Cosenza, crolla solaio alla stazione di Vaglio Lise: transennata l’area per pericolo cedimenti – FOTO

Nata con la promessa di diventare il più grande centro ferroviario regionale, la stazione – negli anni – è diventata simbolo di degrado e abbandono

Pubblicato il: 31/03/2026 – 9:01
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Cosenza, crolla solaio alla stazione di Vaglio Lise: transennata l’area per pericolo cedimenti – FOTO

COSENZA Crolla parte del solaio di una delle strutture della stazione ferroviaria di Cosenza, a Vaglio Lise. L’area protagonista del crollo è stata delimitata da un nastro che impedisce il passaggio e avverte del pericolo di possibili e nuovi cedimenti. Nata con la promessa di diventare il più grande centro ferroviario regionale, la stazione – negli anni – è diventata simbolo di degrado e abbandono. (f.b.)

Foto di Francesco Greco

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