Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
degrado e abbandono
Cosenza, crolla solaio alla stazione di Vaglio Lise: transennata l’area per pericolo cedimenti – FOTO
Nata con la promessa di diventare il più grande centro ferroviario regionale, la stazione – negli anni – è diventata simbolo di degrado e abbandono
Pubblicato il: 31/03/2026 – 9:01
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
COSENZA Crolla parte del solaio di una delle strutture della stazione ferroviaria di Cosenza, a Vaglio Lise. L’area protagonista del crollo è stata delimitata da un nastro che impedisce il passaggio e avverte del pericolo di possibili e nuovi cedimenti. Nata con la promessa di diventare il più grande centro ferroviario regionale, la stazione – negli anni – è diventata simbolo di degrado e abbandono. (f.b.)
Foto di Francesco Greco
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali