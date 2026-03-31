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Crotone, una giornata di squalifica per Di Pasquale. Inibizione per Vrenna

Le decisioni del Giudice sportivo dopo l’ultima giornata di campionato in serie C

Pubblicato il: 31/03/2026 – 19:00
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Crotone, una giornata di squalifica per Di Pasquale. Inibizione per Vrenna

FIRENZE Queste le decisioni del Giudice sportivo in serie C. Due turni a Manzi (Monopoli). Lo ha deciso il giudice sportivo della serie C dopo le gare dell’ultimo turno. Un turno a Florio (Altamura), Righetti (Arezzo), Manconi (Benevento), Di Pasquale (Crotone), Mastrantonio (Latina), Parker (Lecco), Dionisi, Peralta (Livorno), Paghera, Stivanello (Lumezzane), Possenti (Ospitaletto), Dore (Pergolettese), Gemello, Megelaitis (Perugia), Spini (Ravenna), Vassallo (Renate), Crecco (Sorrento), Masala (Torres), Toffanin (Virtus Verona). Tra i tecnici, tre giornate a Agostinone (Ascoli), due a Di Carlo (Gubbio), una a Indiveri (Casarano), Giampieretti (Arezzo). Tra i dirigenti, inibizione fino al 14 aprile per Magoni (Renate), fino al 9 aprile per Cutolo (Arezzo), fino al 7 aprile per Raffaele Vrenna (Crotone). Tra le società, ammende a Vicenza, Union Brescia (3.000 euro), Sambenedettese (1.000 euro), Ascoli, Sorrento (600 euro), Siracusa (500 euro), Casertana (200 euro), Triestina (100 euro).

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