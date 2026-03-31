“Teorema”

CROTONE Il giudice per le indagini preliminari, Assunta Palombo, ha fissato la data dell’interrogatorio per gli indagati coinvolti nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Crotone che ha portato all’operazione di stamattina condotta dalla Guardia di Finanza. In totale 20 gli avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti indagati, accusati a vario titolo di corruzione, falso ideologico in atto pubblico, frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata ai danni dello Stato. Tra le persone coinvolte anche Fabio Manica, consigliere comunale di Forza Italia ed ex vicepresidente della Provincia, che avrebbe – secondo l’accusa – messo a disposizione il suo ufficio «per incidere sugli affidamenti e servizi pubblici». Un presunto giro di affidamenti illeciti che stamattina ha portato al sequestro di cinque società con Manica ritenuto dagli inquirenti «capo, promotore ed organizzatore» del sodalizio. La gip con un decreto ha fissato l’interrogatorio preventivo, oltre che per Fabio Manica, per Giacomo Combariati, Luca Bisceglia, Rosaria Luchetta e Francesco Manica, per il prossimo 7 aprile presso il Tribunale di Crotone. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato