Reparto prevenzione crimine di Vibo sotto organico, Democratici e Riformisti: «Un’emergenza non più rimandabile»

il sostegno

VIBO VALENTIA «La denuncia del sindacato di Polizia non è solo un atto di tutela per i lavoratori in divisa, ma una fotografia impietosa dell’indifferenza riservata ad un presidio di legalità fondamentale per il nostro territorio: il Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale”». Così il gruppo consigliare Democratici e Riformisti al Comune di Vibo, composto da Domenico Console, Alessandra Grimaldi, Ketty De Luca, Dina Satriani e Nicola Staropoli, esprimendo «pieno e convinto sostegno al grido d’allarme lanciato dalla Segreteria Provinciale del Siulp».

«Un’emergenza non più rimandabile»

«È incomprensibile – si legge – che una provincia complessa come quella di Vibo Valentia subisca un progressivo indebolimento di uffici nati per il controllo e la sicurezza del territorio. I dati forniti dal segretario Franco Caso sono inequivocabili e descrivono un’emergenza non più rimandabile stante la carenza d’organico, destinata ad aggravarsi con i pensionamenti dei prossimi mesi; la mancanza di un Dirigente titolare; nonché il mancato ammodernamento di un parco mezzi che risultando, inoltre, privo della necessaria manutenzione ordinaria espone a gravi rischi il personale.

Rivolgiamo, pertanto, un appello diretto al Ministero dell’Interno e, in particolare, al Sottosegretario Wanda Ferro, che non trascuri le criticità della nostra di questo reparto; sostenga in ogni sede opportuna le rivendicazioni del Siulp di Vibo Valentia e solleciti le risposte che da mesi si attendono.

La sicurezza dei cittadini non è un costo da tagliare o semplice argomento da campagna elettorale, ma un diritto da garantire, non solo con l’introduzione di nuovi reati, ma più praticamente anche attraverso investimenti sugli uomini e le donne che, ogni giorno, rischiano la vita per la nostra comunità».

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