Crotone sconfitto di misura dal Giugliano

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LAMEZIA TERME Il Giugliano supera il Crotone di misura al “De Cristofaro”, al termine di una gara combattuta e decisa nella ripresa da Balde. I pitagorici ci provano fino all’ultimo, ma devono arrendersi a un avversario più concreto sotto porta.

Primo tempo

La partita si apre su ritmi subito discreti: al 6’ è Zunno a tentare la prima conclusione dal limite, ma Greco risponde presente concedendo solo un angolo. Il Giugliano prende fiducia e al 16’ controlla senza affanni un colpo di testa di Gomez. Il Crotone cresce con il passare dei minuti e al 21’ va vicino al vantaggio con Energe, il cui sinistro viene neutralizzato ancora da un attento Greco. I padroni di casa replicano con una bella manovra al 38’: D’Agostino imbuca per Vaglica, il cui traversone viene deviato rischiando di beffare il portiere. Nel finale di frazione, al 43’, Energe ci riprova da posizione ravvicinata ma una deviazione salva il Giugliano. Dopo tre minuti di recupero, le squadre vanno al riposo sullo 0-0.

Secondo tempo

La ripresa si apre con cambi da entrambe le parti (46’) e con un Crotone subito aggressivo: al 56’ i rossoblù chiedono un calcio di rigore, ma l’arbitro lascia proseguire. Il Giugliano risponde al 62’ con Ogunseye, il cui tiro deviato sfiora il palo dopo l’intervento di Merelli. Poco dopo, al 63’, Murilo tenta una spettacolare rovesciata che termina di poco a lato. Il momento decisivo arriva al 66’: Balde si inserisce in area e con una conclusione potente batte Merelli, firmando l’1-0 e venendo anche ammonito per l’esultanza. Il Crotone prova a reagire con diversi cambi (67’ e 79’) per aumentare la spinta offensiva. Nel finale i calabresi aumentano la pressione: all’88’ protestano ancora per un possibile rigore, ma senza esito. Nei cinque minuti di recupero, Ogunseye sfiora il raddoppio al 94’, mentre sul ribaltamento di fronte Musso ha una doppia occasione clamorosa, fermata da un super Greco. Dopo l’ultimo tentativo, il triplice fischio arriva al 95’: il Giugliano può esultare per una vittoria sofferta ma preziosa, mentre il Crotone esce sconfitto nonostante un finale generoso. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

GIUGLIANO: Greco; Zammarini, D’Avino, Caldore,; Cester, De Rosa, Broh (1’st Ogunseye), Vaglica; D’Agostino (48’st Justiniano); Murilo (45’st prado), Balde (28’st La Vardera). A disp.: Bolletta, Santarelli, Panico, Minei, Bozza, Volpe, Giordano, Caiazza, Cuomo, All. Di Napoli.

CROTONE: Merelli; Novella (34’st Russo), Cocetta, Armini, Guerra (34’st Bruno); Gallo, Vinicius, Sandri; Energe (22’st Piovanello), Gomez (22’st Musso), Zunno (1’st Maggio). A disp.: Martino, Paciotti, Veltri, Groppelli, Marazzotti, Vrenna, Calvano. All. Longo

ARBITRO: Tropiano di Bari

MARCATORE: 21’st Balde (G)

NOTE: ammoniti Guerra (C), Balde (G).

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