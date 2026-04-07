La scomparsa

L’allenatore Mircea Lucescu è deceduto all’età di 80 anni. «L’Ospedale Universitario di Emergenza di Bucarest ha annunciato che oggi, martedì 7 aprile 2026, intorno alle 20.30, il signor Mircea Lucescu è stato dichiarato deceduto. Mircea Lucescu è stato uno degli allenatori e dei calciatori rumeni di maggior successo, il primo a qualificare la nazionale rumena a un campionato europeo, nel 1984. Intere generazioni di rumeni sono cresciute con la sua immagine nel cuore, come simbolo nazionale. Che Dio accolga la sua anima», si legge nel comunicato stampa del SUUB. Mircea Lucescu è stato il terzo allenatore più vincente nella storia del calcio, con 35 trofei in bacheca, secondo soltanto a Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, fermo a quota 40.