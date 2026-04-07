Merano WineFestival Calabria, ecco la seconda edizione: appuntamento a Cirò dal 5 al 7 giugno

Essenza del Sud

La conferma di un successo. Domenica 12 aprile alle ore 15.15, nell’area della regione Calabria (pad. 12) al Vinitaly di Verona, si terrà la presentazione della seconda edizione di Merano WineFestival Calabria – Essenza del Sud: dopo il grande successo della prima edizione, torna a Cirò dal 5 al 7 giugno l’evento che ha acceso i riflettori sulle eccellenze enogastronomiche calabresi. Saranno presenti le autorità locali, l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo, il presidente del Consorzio Tutela Vini DOC Cirò e Melissa Carlo Siciliani ed Helmuth Köcher, con la moderazione del conduttore Rai Massimiliano Ossini.

Si tratta di uno degli appuntamenti in programma nell’ambito della terza edizione di Amphora Revolution, il progetto che vede Merano WineFestival e Vinitaly dare vita a un’area dedicata alle eccellenze nazionali della vinificazione in anfora. Spazio anche alle referenze no-low, underwater e alla valorizzazione dei vitigni rari in nome della biodiversità.