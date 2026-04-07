Oltre 1.400 chili di cocaina trovati nel porto di Rotterdam

Il blitz

Il servizio doganale olandese ha scoperto più di 1.400 chilogrammi di cocaina durante un’ispezione su larga scala sabato nel porto di Rotterdam, sequestrando droga in più contenitori arrivati su una nave da Curaçao. Secondo il Pubblico Ministero, la droga è stata trovata al terminal di Maasvlakte dopo che i doganieri hanno selezionato e ispezionato un numero significativo di container dalla nave. Sono state rilevate irregolarità in tre container separati, che hanno portato alla scoperta di grandi quantità di cocaina in diversi metodi di occultamento.

In due container vuoti, gli agenti hanno trovato sacchetti contenenti un totale di 32 chilogrammi di cocaina. In un secondo contenitore, gli investigatori hanno scoperto sei valigie piene di droga, contenenti 177 chilogrammi di cocaina. Un terzo container, elencato come spedizione di articoli per la casa in movimento da Curaçao ai Paesi Bassi, conteneva il trasporto più grande. Dietro il carico legittimo, gli agenti hanno trovato 35 sacchi contenenti un totale di 1.199 pacchi di cocaina. Le autorità hanno affermato che i destinatari previsti dei container non sembrano essere coinvolti nell’operazione di contrabbando. L’indagine è gestita dalla squadra HARC, una collaborazione durata 29 anni tra la dogana, il servizio di informazione e investigazione fiscale (FIOD), la polizia portuale e il pubblico ministero di Rotterdam.

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