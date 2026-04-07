Regeni, in due si dimettono dalla commissione Mic

il caso

Alla vigilia del question time al quale è stato chiamato il ministro della Cultura Alessandro Giuli per rispondere sul mancato finanziamento al documentario su Giulio Regeni, si dimettono due importanti esperti della commissione del ministero delegati a valutare le opere meritevoli del tax credit. Si tratta, come apprende LaPresse, di Massimo Galimberti, consulente editoriale e story editor per progetti cinematografici e televisivi, e del critico cinematografico Paolo Mereghetti. Entrambi stamattina hanno scritto una lettera al capo della Direzione Cinema e audiovisivo Carlo Giorgio Brugnoni con la quale comunicavano la loro decisione

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